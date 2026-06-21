WOLLcast Glückskinder: Michael Hoch

Der Rote Klappstuhl und was uns wirklich glücklich macht

Eigentlich ist er Journalist und Schauspieler. Aber dann hatte er die Idee, in ganz Deutschland Menschen zur Bedeutung ihrer Heimat und ihrem Glück zu befragen. Und so reiste der Duisburger Michael Hoch zwei Jahre lang mit einem roten Kino-Klappstuhl und einer Kamera von der Zugspitze bis nach Hamburg und befragte ganz unterschiedliche Menschen zu ihrem Leben, z. B. einen Obdachlosen, eine Sennerin, eine Glücksforscherin oder den Krimiautor Klaus-Peter Wolf. Jetzt tourt er mit seinem ungewöhnlichen Film durch die Programmkinos und Volkshochschulen. Weil der Film einfühlsam gedreht ist und tiefe Einblicke in ungewohnte Lebenswelten bietet, wurde er mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet. Bei seinen Dreharbeiten hat Michael Hoch die Erkenntnis gewonnen, dass Glück meistens von innen kommt und dass man es in auch in kleinsten Dingen finden kann. Im Gespräch mit Beate Schmies erzählt er auch, wie man sich als wenig gefragter Schauspieler ideenreich über Wasser halten kann.

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