WOLLcast Glückskinder: Lioba Albus und Lutz Debus

mit Liebe und Lachen durchs Leben als Künstler-Paar

Die Kabarettistin Lioba Albus und der Sozialpädagoge und Musiker Lutz Debus haben sich erst relativ spät als Paar gefunden und dann entdeckt, dass sie viel gemeinsam haben, sich aber auch gut ergänzen. Lioba ist die „Rampensau“, die als Mia Mittelkötter mit derben Sprüchen und sauerländischen Lebensweisheiten seit Jahrzehnten die Menschen zum Lachen bringt. Lutz präsentiert mit einem Freund zusammen das Programm „Shalom und Hallelujah“, mit dem sie dem jüdischen Sänger Leonard Cohen huldigen und dabei Menschen zu Tränen rühren. Beide genießen es sehr, dass sie mit Menschen in Aktion zu treten und sie zu berühren. Ihren Ausgleich finden sie beim Sport und Naturerlebnissen am Rande von Dortmund. Im Gespräch mit Beate Schmies erzählen Lioba Albus und Lutz Debus, wie sie sich beim Schreiben eines gemeinsamen Romans kennen- und lieben gelernt haben, warum sie so oft zusammen lachen und wie es mit insgesamt fünf Töchtern aus ihren anderen Beziehungen klappt.

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