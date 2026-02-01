WOLLcast Glückskinder: Kulturmacherin findet auf einem alten Hof Glück und Freunde

Gespräch mit Ulrike Wesely



Das Kulturgut Schrabben Hof in Silberg liegt abseits der Hauptstraßen zwischen dem sauerländischen Kirchhundem und dem siegerländischen Hilchenbach. Es ist ein wunderschönes uraltes Hofensemble mit kleinem Theater, Trödelscheune, Museum, Backes, Kneipe, Biergarten und einer Kirche. Ulrike Wesely, gelernte Musikerin und Theaterpädagogin, hat es wieder zum Leben erweckt und zu einem Besuchermagneten für Sauer- und Siegerländer entwickelt. Auch die sonntäglichen „Glücksmatineen“ mit Beate Schmies finden dort statt. Die Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Vereins MuT (Musik und Theater) Sauerland ist eine echte „Menschenfischerin“. Mit Überzeugungskraft lockt sie Kulturinteressierte in die Einöde, findet begeisterte ehrenamtliche Mitarbeiter und wirbt bei Behörden finanzielle Förderungen ein. Beate Schmies hat mit der wuseligen Wesely gesprochen, einer Frau, die mit überschäumender Kreativität, guter Laune und 100 anderen Talenten Menschen mitzieht, begeistert und glücklich macht.

