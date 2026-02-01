Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Glückskinder: Kulturmacherin findet auf einem alten Hof Glück und Freunde

Abseits der Hauptstraßen liegt der Schrabben Hof in Silberg – ein uraltes Hofensemble, das dank Ulrike Wesely heute ein lebendiger Kulturmagnet für Sauer- und Siegerland ist.

1. Februar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Gespräch mit Ulrike Wesely


Das Kulturgut Schrabben Hof in Silberg liegt abseits der Hauptstraßen zwischen dem sauerländischen Kirchhundem und dem siegerländischen Hilchenbach. Es ist ein wunderschönes uraltes Hofensemble mit kleinem Theater, Trödelscheune, Museum, Backes, Kneipe, Biergarten und einer Kirche. Ulrike Wesely, gelernte Musikerin und Theaterpädagogin, hat es wieder zum Leben erweckt und zu einem Besuchermagneten für Sauer- und Siegerländer entwickelt. Auch die sonntäglichen „Glücksmatineen“ mit Beate Schmies finden dort statt. Die Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Vereins MuT (Musik und Theater) Sauerland ist eine echte „Menschenfischerin“. Mit Überzeugungskraft lockt sie Kulturinteressierte in die Einöde, findet begeisterte ehrenamtliche Mitarbeiter und wirbt bei Behörden finanzielle Förderungen ein. Beate Schmies hat mit der wuseligen Wesely gesprochen, einer Frau, die mit überschäumender Kreativität, guter Laune und 100 anderen Talenten Menschen mitzieht, begeistert und glücklich macht.

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Platzhalter für Autorenbild

Schmies, Beate

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Idyllisch gelegen zwischen Feld und Flur, bietet Parsit viele Möglichkeiten zum Abschalten und Ruhe fi nden.
Land
Kleiner Ort, große Lebensqualität
21. August 2020 | 4 Minuten Lesezeit
Blick vom Beerenberg auf Schmallenberg und den Wilzenberg im Morgennebel Foto: Klaus Kappest
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Weihnachtsgeschichte: Die gute Fee vom Wilzenberg
24. Dezember 2023 | 3 Minuten Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Leidenschaft für das Lesen – Das Bücherprogramm des WOLL‑Verlag
24. November 2025 | 2 Minuten Lesezeit