WOLLcast Glückskinder: Josef Hartmann

Ex-Priester aus Essen findet Glück im Blumenmarkt und im Sauerland

Vom Priester zum Chef eines Gartencenters! So kann man die Laufbahn von Josef Hartmann auf einen kurzen Satz bringen. Seit nunmehr 30 Jahren wohnt der gebürtige Bottroper mit großer Begeisterung im Sauerland. Er hat in Bochum Theologie studiert und wurde von Kardinal Hengsbach zum Priester geweiht. Nach siebenjähriger anstrengender Tätigkeit hatte er genug. Er kündigte den Kirchendienst, studierte Kunst, arbeitete in der Musikabteilung eines Kaufhofs und bewarb sich dann erfolgreich als Chef eines Blumencenters in Kreuztal. Im kleinen Silberg bei Kirchhundem fand er seine neue Heimat und sofort viele Freunde, weil er sich selbst aktiv ins Dorfleben einbrachte. Er wurde erst Organist, dann Vorstandsvorsitzender der Kirche, die seit einigen Jahren für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. Im Gespräch mit Beate Schmies blickt Josef Hartmann auf sein wechselvolles Leben zurück und das Ende einer Suche, die auf dem Land und im Blumen-Paradies glücklich endete.

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