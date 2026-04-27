WOLLcast Glückskinder: Jochen Manderbach

Die glücklichen und goldenen Zeiten eines Programmkino-Betreibers

35 Jahre hat Jochen Manderbach das Viktoria-Filmtheater in Hilchenbach-Dahlbruch geleitet. Er hatte es von Felix Fischer übernommen, der nach vielen Jahren „Tournee-Kino“ 1961 im neuen Gebrüder-Busch-Theater seine eigene Spielstätte bekam. Manderbach feierte in den ersten Jahren als Kinoleiter riesige Erfolge. 1993 war sein Filmtheater mit über 90.000 Zuschauern das erfolgreichste Kleinstadtkino in Deutschland. Große Kinopaläste, die Corona-Krise und die vielen Streaming-Dienste führten schließlich zu Einbrüchen. Im Gespräch mit Beate Schmies erinnert sich Jochen Manderbach an die „goldenen“ Kino-Jahre und seine schönsten Erlebnisse. Der begeisterte Cineast, der alljährlich bundes- und landesweit für seine Kino-Programme ausgezeichnet wird, geht Ende April in den vorzeitigen Ruhestand. Welchen Film er sich – ganz allein – als letzten in „seinem Kino“ ansehen wird, verrät er in diesem Podcast.

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