WOLLcast Glückskinder: Jan Bialuschewski

WohnGut Saalhausen – „Wer hier wohnt, hat allen Grund, glücklich zu sein!“

Gegenüber der Grundschule in Lennestadt-Saalhausen fällt eine sehr gepflegte Wohnanlage mit parkähnlichem Garten und großem Innenhof ins Auge. „WohnGut“ ist an der gläsernen Eingangstür zu lesen. Hier checken aber nicht Hotelgäste ein, sondern Senioren, die ohne Verpflichtungen und Sorgen um Haus und Garten gut leben wollen: allein, als Ehepartner oder in einer WG. Auf hohem Niveau, mit Fitnessraum, Kulturprogramm und 3-Gänge-Menü. Jan Bialuschewski ist der Direktor des WohnGuts Saalhausen. Bevor er ins Sauerland kam, hat er weltweit in Resorts und Nobelhotels, z. B. dem „Adlon“ in Berlin, gearbeitet. Warum der gebürtige Hesse mit seiner Familie gern in Schmallenberg-Grafschaft sesshaft geworden ist, erzählt er im Podcast mit Beate Schmies. Und auch, wie sich das WohnGut Saalhausen von Seniorenheimen unterscheidet, was die Gäste hier schätzen und warum sie oft Besuch bekommen.

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