WOLLcast Glückskinder: Glückskinder mit Beate Schmies

Was macht Menschen glücklich?

In dieser ersten Folge meines Podcasts über „Glückskinder“ erzähle ich vom Glück, das ich in meinem eigenen Leben erfahren habe: über meine Kindheit im Sauerland, meine Berufsfindung und über meinen Werdegang beim WDR, wo ich 38 Jahre mit Leidenschaft gearbeitet habe, zuletzt als Studioleiterin in Siegen.

Nach dem radikalen Einschnitt der vorzeitigen Rente fand ich schnell neue Inspiration und Orientierung und mein größtes Glück: bei einer langen Bretagne-Reise mit großartigen Natur-Erlebnissen. Dabei hatte ich die traurige Weltlage mit Kriegen und Krisen fast vergessen. Ich wollte wissen, warum und habe mich mit Glücksforschung und Positiver Psychologie beschäftigt. Über meine Erkenntnisse erzähle ich einiges in diesem Podcast, mit dem ich Mut machen, berühren und aufzeigen möchte, wie wir alle Glück lernen, bewusst wahrnehmen und uns positiv stimmen können.

Mit dem Podcast knüpfe ich an meine „Glücksmatineen“ an, die ich seit 2025 in der Kulturkirche auf dem Schrabben Hof in Kirchhundem-Silberg veranstalte. Die Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe und noch sprechen werde, sind auch Gäste meines Podcasts „Glückskinder“.

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.