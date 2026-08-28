WOLLcast Glückskinder: Claudius Schmitz

Seinen Frohsinn und Humor habe er im Elternhaus mitten in der Altstadt von Düsseldorf aufgesogen, sagt Claudius Schmitz mit seinem breiten strahlenden Lachen. Mit der angeborenen Fröhlichkeit und großen Kreativität hat er als Hochschulprofessor für Marketing seine Studierenden infiziert und als Unternehmensberater mit Themen wie „Trends im Konsumverhalten“ große Hallen gefüllt. Er hat den Unternehmensslogan „Wir lieben Lebensmittel“ erfunden, ein sehr erfolgreiches Buch über Charisma geschrieben und sich zuletzt mit der Frage beschäftigt, warum Taylor Swift die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten ist. Beate Schmies spricht mit dem inzwischen emeritierten Professor auch über seine privaten Leidenschaften wie Malen und Musizieren. Sein größtes Hobby aber ist das Zaubern. Da könne er seine Eigenschaften wie Begeisterung, Humor und Neugier prima ausleben, sagt Claudius Schmitz, der auch als „Magic Professor“ auftritt. In seinem neuen Buch geht es um die Frage, was ein glückliches Team ausmacht. Auch das verrät er im Podcast.

Dieser WOLLcast wird präsentiert von: Wohngut Saalhausen Gut zum Leben – Jeder Tag ein guter Tag, den Sie mit allen Sinnen genießen können. Was braucht es, um sich zuhause zu fühlen? Einen Ort, der Sicherheit gibt. Menschen, die füreinander da sind. Und eine Atmosphäre, in der jeder willkommen ist. Genau dafür steht das Wohngut Saalhausen. Hier entstehen Lebensqualität, Begegnungen und Gemeinschaft – Tag für Tag. Wenn Sie mehr über das besondere Wohn- und Betreuungskonzept erfahren möchten, besuchen Sie das Wohngut Saalhausen unter www.wohngut.de (https://www.wohngut.de) oder informieren Sie sich direkt vor Ort. Vielen Dank für die Unterstützung des WOLLcast Glückskinder.

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