WOLLcast Glückskinder: Christina Fries

Wie eine starke Frau Enttäuschung und Trauer in Glück verwandelt

Die Geschichte beginnt mit Erfolg und Glück: Eine junge Frau verlässt die enge Welt der siegerländischen Heimat und macht in Düsseldorf Karriere im Mode-Business. Mit knapp 40 lernt sie als Dauersingle über ein Internetportal den Mann ihrer Träume kennen, der sofort zu ihr zieht. 9 Jahre später stirbt er ganz plötzlich. Sie ist allein mit dem gemeinsamen Sohn. Nach und nach kommt sie den vielen Geheimnissen ihres Mannes auf die Spur. Und jedes Mal denkt die taffe, gutaussehende Geschäftsfrau: „Noch schlimmer kann es nicht kommen.“ Aber sie versinkt nicht in Kummer und Wut, sondern schaut nach vorn. Sie verarbeitet ihre Trauer und Enttäuschung in den sozialen Medien und macht damit vielen anderen Menschen Mut. Im Gespräch mit Beate Schmies erzählt Christina Fries ihre spannende Geschichte, die nicht nur mit Glück beginnt, sondern nach allen schlimmen Erlebnissen auch mit der Erkenntnis endet: „Ich bin ein glücklicher Mensch!“

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