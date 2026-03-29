WOLLcast Glückskinder: Christian Bellebaum

Physiotherapeut holt Patienten aus der „Komfortzone“ und heilt sie

Wenn’s im Kreuz schmerzt oder der Meniskus gerissen ist, verschreibt uns der Hausarzt Behandlungen beim Physiotherapeuten. Der legt uns dann in den meisten Fällen auf die Massagebank und drückt mal kraftvoll, mal sanft auf die schmerzenden Stellen. Ganz anders der „Gesundheitsgestalter“ Christian Bellebaum. Der beliebte Siegener Physiotherapeut behandelt nicht nur die Symptome seiner Patienten, sondern erkundet auch die Ursachen dafür hilft bei deren Beseitigung, behandelt also ganzheitlich. Er beschäftigt sich ständig und intensiv mit der Frage, wie Körper und Geist zusammenhängen. Im Grunde ist Christian Bellebaum nicht nur Schmerztherapeut, sondern auch Psychologe, Philosoph und Glückslehrer. Denn er weiß um die Wirkung von krank machenden Negativgefühlen und gibt seinen Patienten Tipps, wie sie ihr Denken und Handeln umpolen können. Im Gespräch mit Beate Schmies erzählt Christian Bellebaum, wie wichtig es ist, dass wir achtsam mit uns umgehen, hin und wieder die Perspektive wechseln und uns darauf konzentrieren, im Jetzt und Hier zu leben.

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