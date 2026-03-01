Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Glückskinder: Bernward Koch

1. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Wenn das Sauerland zu Musik inspiriert, die weltweit gehört wird


Er lebt zurückgezogen in einem alten Schulgebäude in Wenden-Brün und produziert dort den „Soundtrack des Sauerlandes“: Musik, die per Internet-Stream in aller Welt gehört wird. Seine Inspirationen holt sich der Musiker und Komponist Bernward Koch bei Spaziergängen in seiner Heimat. Die Landschaft des sauerländischen Mittelgebirges bei allen Wetterlagen setzt er in entspannende Instrumentalstücke mit eingängigen Melodien um, die uns zum Träumen und Meditieren einladen. Bernward Koch entführt uns in eine „schöne heile Welt“, nach der wir uns alle sehnen. Seine Musik wird weltweit in Fluglinien gespielt, um den Passagieren Flugangst zu nehmen. In den USA wird sie sogar bei der Behandlung von traumatisierten Soldaten und autistischen Kindern eingesetzt. Beate Schmies hat mit dem musikalischen Botschafter des Sauerlandes gesprochen, dessen Musik in Hollywood produziert wird, wo er auch Mitglied der Grammy-Jury ist.

Mehr Lichtpirsch-Folgen findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Platzhalter für Autorenbild

Schmies, Beate

Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
