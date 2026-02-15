WOLLcast Glückskinder: Auf der Pirsch nach dem richtigen Licht großes Glück erleben

Gespräch mit Klaus-Peter Kappest



Die Leser des WOLL-Magazins, die Hörer der WOLLcasts und viele Menschen mehr im Sauer- und Siegerland kennen den großen Mann mit dem markanten grauen Vollbart, der fast immer eine Kamera im Gepäck hat: auf der Suche nach dem richtigen Licht! Klaus-Peter Kappest ist ein Künstler an der Kameralinse, der noch viele andere Qualitäten hat. Mit seiner angenehmen tiefen Stimme gibt er Wollcast-Hörern Tipps für das richtige Fotografieren, interviewt interessante Sauerländer oder veranstaltet Foto-Seminare in der Natur. Er liebt die schwingenden Landschaften des Sauerlandes, in denen er bei Wind und Wetter und immer mit einem fröhlichen Gesicht unterwegs ist. Aber er reist auch häufig in andere deutsche Gegenden und ins Ausland, um dort Fotos für seine Vorträge und Bildbände zu machen. Ganz besonders schätzt er die weiten Landschaften Lapplands und die ganz andere Kultur der dort lebenden Menschen. Beate Schmies hat mit Klaus-Peter Kappest gesprochen, der von sich selbst sagt, er sei “total glücklich“.

