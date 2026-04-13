WOLLcast Glückskinder: Anette König

Ein Leben für die Schule – Liebe und Respekt für Schüler und Eltern

Die Schule war über vier Jahrzehnte lang ihr Leben. Vielleicht auch, weil ihr Vater als bekannter Schulbuch-Autor ihre diese Liebe zum Lehrer-Beruf in die Wiege gelegt hatte. In den letzten Jahren vor ihrer Pensionierung hat die Lehrerin und spätere Grundschulrektorin Anette König noch eine neue Grundschule genehmigt bekommen, die nach ihren Vorstellungen gebaut wurde. Kinder aus über 30 Nationen der Welt und auch jüdische Schüler wurden dort liebevoll und wertschätzend unterrichtet. Die Rektorin selbst gab mit viel Herzblut selbst Unterricht, motivierte und begeisterte ihre Schüler, leitete sie zu Kunst und Musk an und machte sie mit einstudierten Musicals zu stolen kleinen Bühnenstars. Aber Anette König legte auch Verhaltensregeln fest und setzt Grenzen, was ihr den Respekt von Schülern und auch Eltern einbrachte. Im Gespräch mit Beate Schmies erzählt Anette König auch, dass die Arbeit mit den Grundschulkindern immer herausfordernder wurde, aber es sei ihr „größtes Geschenk, am Ende in strahlende Augen zu sehen.“

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