WOLLcast – die Sauerländer Podcastplattform

Das WOLL-Magazin zum Hören und Schauen

Das WOLL-Magazin bietet ab sofort eine bunte Mischung aus digitalen Medienangeboten zum Hören und Schauen. Auf der Internetseite www.wollcast.de finden Sie verschiedene Podcasts zu unterschiedlichen Themen – die meisten davon sind Audio-Podcasts. Videopodcasts erweitern das Angebot und die Vielfalt. Alle WOLLcast-Beiträge sind kostenlos nicht nur auf der Internetseite des WOLL-Magazins zu finden, sondern überall, wo es Podcasts gibt.



Podcasts haben sich in den letzten Jahren zu den beliebtesten Medienangeboten entwickelt. Unterhaltsame und informative Beiträge für die Ohren verkürzen lange Autofahrten, machen langweilige Routinearbeit erträglicher oder ersetzen nicht selten das Fernsehen. So unterschiedlich die Redakteure des WOLL-Magazins sind, so unterschiedlich sind auch ihre Podcast-Beiträge. Die WOLL-typische Themenvielfalt und der unterschiedliche Zungenschlag der Autoren stellt sicher, dass für jeden etwas dabei ist.



Pauerland und Lichtpirsch



Um das Angebot übersichtlicher zu gestalten, sind die WOLLcast-Beiträge in verschiedene Rubriken unterteilt. In der Medien-Fachsprache spricht man auch von verschiedenen Formaten. „Pauerland“ ist das Flaggschiff der WOLL-Podcastformate. Unter dieser Überschrift stehen in Zukunft die Beiträge über die Stärken des Sauerlandes, die Sauerländer Lebensart, die Unternehmen und die Menschen mit der Vielfalt ihrer Leistungen. Auch die interessantesten Interviews aus dem WOLL-Magazin kann man sich dort in voller Länge anhören.



Ganz im Stil des gedruckten Magazins bleibt es aber nicht bei einem Format. Jeder WOLL-Redakteur und -Autor hat die Möglichkeit, eigene Beiträge im ganz eigenen Stil mit eigenem Zungenschlag in eigenen, ganz individuellen Formaten zu veröffentlichen. Der WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappest redet beispielsweise mit dem Fotohändler Andreas Erdmann (Ringfoto) über Fotografie. In ihrem WOLLcast „Lichtpirsch“ stellen sie spannende Fotoreiseziele vor, geben Tipps zur Bildgestaltung, zu speziellen Fotothemen wie der Polarlichtfotografie und gelegentlich auch zur Technik.



Weitere Formate sind in Vorbereitung: Stefan Schwope interviewt Zeitzeugen, Theo Deimann erzählt Anekdoten aus der Geschichte des Schmallenberger Sauerlandes, Theo Schneider spürt dem Lebensgefühl junger Sauerländer nach, Hubertus Mergheim sucht neue Herausforderungen für sportliche Wanderer und Vincent Heite spricht mit Azubis über spannende Ausbildungsberufe und darüber, dass auf dem Dorf auch für Teenager einiges los ist.



Kompakte Videos über Zauberlaternen und mehr



Podcasts sind in der Regel Geschichten für die Ohren. Zum Schauen gibt es aber auch etwas. Videobeiträge junger WOLL-Redakteure werden vor allem auf Instagram zu finden sein. Auf YouTube bietet WOLL visuelles Geschichtenerzählen. So stellt Michael Martin den Herrn der Zauberlaterne vor, über den es schon in der Winterausgabe 2024 des WOLL-Magazins etwas zu lesen gab. In der Rubrik „Kappest kompakt“ erzählt Klaus-Peter Kappest im Stil seiner Live-Multivisionen von Fototerminen innerhalb und außerhalb des Sauerlandes und stellt Ausflugs- und Reiseziele vor, die ihn bei seiner Arbeit besonders begeistert haben.



Das WOLLcast-Angebot wird ab sofort jeden Donnerstag um weitere Folgen und Formate erweitert. Auf der Internetseite www.wollcast.de sind alle Rubriken und alle Beiträge zusammengefasst und dauerhaft archiviert. Gleichzeitig sind die Beiträge auch auf allen bekannten Onlineplattformen zu finden von Spotify über Apple Podcast, Amazon Music und Deezer bis zu YouTube. Auf allen Plattformen gilt: einfach anklicken und zuhören – meist ohne Anmeldung und immer ohne Kosten. Das Angebot ist werbefinanziert, die einzelnen Beiträge sind aber unabhängige, journalistische Werke. Wenn ein Beitrag von einem Medienpartner direkt bezahlt wurde, ist er als Advertorial gekennzeichnet.