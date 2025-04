WOLLcast – das Sauerlandmagazin zum Hören und Schauen

Die neue Podcastplattform des WOLL-Magazins

Der WOLLcast bietet eine vielseitige Mischung digitaler Medienformate zum Hören und Schauen – darunter Podcasts, Videos, Reels und mehr. Mit diesem Angebot erweitert die WOLL Medien und Marken e.G. ihr Portfolio erheblich. So vielfältig wie die Redakteure des bekannten WOLL-Magazins sind, so abwechslungsreich gestalten sich auch ihre Online-Beiträge. Die typische WOLL-Themenvielfalt und die individuellen Stimmen der Autoren garantieren, dass für jeden etwas dabei ist. Ab sofort wächst das WOLLcast-Angebot jeden Donnerstag um neue Folgen und Formate.

Alle Beiträge sind dauerhaft auf der Website www.wollcast.de verfügbar und können gleichzeitig auf allen bekannten Online-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google und YouTube abgerufen werden. Egal wo – einfach anklicken und zuhören, meist ohne Anmeldung und immer kostenlos.

WOLL steht für 100 Prozent Journalismus aus dem Sauerland – authentisch, einzigartig und auf allen Plattformen frei zugänglich. Ohne Paywalls, aber nicht ohne Wert, finanziert sich das Angebot durch Anzeigen und Spenden. In Zukunft bereichern zahlreiche WOLL-Redakteure und Autoren das Programm mit eigenen Beiträgen – in ihrem individuellen Stil, mit persönlicher Note und in vielfältigen, einzigartigen Formaten.

Spannende Geschichten, starke Stimmen

Das Flaggschiff-Format heißt „Pauerland“. Unter diesem Label präsentieren Hermann Hoffe und Klaus-Peter Kappest spannende Beiträge über die Stärken des Sauerlandes, die regionale Lebensart, erfolgreiche Unternehmen und beeindruckende Persönlichkeiten. Zudem sind hier die interessantesten Interviews aus dem WOLL-Magazin in voller Länge zu hören.

Weitere Formate ergänzen das Angebot: „Kappest kompakt“ bietet kurze, visuelle Reisegeschichten, während der Fotopodcast „Lichtpirsch“ faszinierende Einblicke in die Welt der Fotografie gibt. In den kommenden Wochen wird das Portfolio weiter wachsen – mit neuen Formaten zu den Themen Sport, Kultur, Geschichte, Tourismus und Natur.

Weitere Informationen und alle Folgen gibt es auf www.wollcast.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Über die WOLL Medien und Marken eG

Die WOLL Medien und Marken eG wurde am 17. Oktober 2024 von acht engagierten WOLL-Freunden gegründet, um die Zukunft des regionalen Journalismus im Sauerland zu sichern. Seit dem 1. Januar 2025 verantwortet die Genossenschaft die Herausgabe des lange etablierten WOLL-Magazins sowie der Bücher des WOLL-Verlags und erweitert ihr Angebot um neue Medienformate wie Podcasts und Videos. Mit einer breiten Aufstellung, kreativer Vielfalt und dem Ziel, die Sauerländer Lebensart authentisch zu vermitteln, steht WOLL für hochwertigen, unabhängigen Journalismus – getragen von starken Köpfen und gemeinschaftlichem Engagement.