WOLLcast: Das Sauerland zum Hören

Seit März 2025 hat das Sauerland mit dem WOLLcast eine neue Stimme: Der Podcast des WOLL-Magazins ergänzt Print und Online um ein modernes Audioformat. Hier erzählen Sauerländerinnen und Sauerländer ihre Geschichten – authentisch und nahbar, wie man es von WOLL kennt.



Im WOLLcast geht es um das, was die Region bewegt: Persönlichkeiten, Vereine, Unternehmen, Kultur, Natur und Lebensgefühl. Jede Folge widmet sich einem besonderen Thema und macht hörbar, wie vielfältig und lebendig das Sauerland ist.



Neben fünf Printausgaben pro Jahr und einer wachsenden Onlinepräsenz bietet WOLL mit dem Podcast ein zusätzliches Format, das neue Zielgruppen erreicht und die Leserschaft auf einem weiteren Kanal begleitet.



Mehr als Podcast



Der WOLLcast bringt Reportagen, Unternehmerporträts und kreative Werbemöglichkeiten – von Spots bis zu Partnerschaften. Auch Vereine, Unternehmen oder Privatpersonen können ihre Geschichten einbringen. Herzstück ist Pauerland, der Themenkanal für Projekte und Stimmen aus der Region. Mehr Infos: www.wollcast.de.



Das Sauerland hört zu



Der WOLLcast zeigt, wie viel das Sauerland zu erzählen hat. Wer die Region liebt oder neu entdecken will, findet hier spannende Einblicke und vertraute Stimmen.



Der Podcast ist kostenlos unter www.wollcast.de und auf allen gängigen Plattformen (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Vimeo, Deezer) abrufbar. Neue Folgen erscheinen regelmäßig – perfekt für unterwegs oder zu Hause.