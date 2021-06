Sonntag, 18. Juli 2021 – Von Remblinghausen über Mönekind zum Rimberg

Vor einigen Wochen ist im WOLL-Verlag das Buch „Wandertage“ von Wilfried Diener erschienen. Auf 416 Seiten nimmt der Autor die Leser mit auf zahlreiche Wanderungen, die er mit seinem Freund durch das Hochsauerland in

den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht hat. Im Mittelpunkt der Geschichten steht der kleine Weiler Mönekind, zwischen Meschede und dem Rahrbachtal gelegen.

Beim diesjährigen WOLL-Wandertag nimmt uns der Autor Wilfried Diener mit auf eine Wanderung von Remblinghausen nach Mönekind und von dort aus weiter zum Rimberg. Dabei wird er an markanten Plätzen und Orten über seine Erlebnisse in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts berichten. So lässt sich schnell

erahnen, was sich im Laufe der Zeit verändert hat oder was auch so geblieben ist, wie es vor fünfzig Jahren

war. Treffpunkt für den WOLL-Wandertag ist am Sonntag, 18. Juli, um 9:00 Uhr der Wanderparkplatz am Sportplatz

in Remblinghausen. Nach Beendigung der Wanderung – gegen 14:00 Uhr – steht ein Bus für den Rücktransfer zur

Verfügung. Beim Zwischenstopp in Mönekind gibt es eine kulinarische Stärkung sowie Kalt- und Warmgetränke.

Und bei der Ankunft am Hotel Rimberg wird für alle Teilnehmer nochmals eine passende Leckerei angeboten.

Quelle: WOLL-Verlag Wandertage von Wilfried Diener

Jeder Teilnehmer beim WOLL-Wandertag 2021 erhält ein Exemplar des Buches „Wandertage“ von Wilfried Diener.

Kostenbeitrag pro Teilnehmerin oder Teilnehmer: 20,00 Euro (Darin enthalten: Wandertasche mit Kaltgetränk, Obst und Wegverzehr, Essen und Getränke beim Zwischenstopp, Getränke und Leckerei zum Abschluss, Rücktransport

zum Parkplatz und ein Exemplar des Buches „Wandertage“ von Wilfried Diener.) Anmeldung bis 5. Juli an redaktion@woll-magazin.de oder Telefon 0 29 71 – 87 0 87.