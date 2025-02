WOLL Genossenschaft nimmt Mitglieder auf

Das bekannte WOLL-Magazin erscheint seit Herbst 2011 – aktuell mit der Ausgabe 56 – vierteljährlich für das Schmallenberger Sauerland und die ganze Region Sauerland . Bücher über das Sauerland und aus dem Sauerland gobt seit Frühjahr 2012 der WOLL-Verlag heraus. Diese beiden Geschäftsbereiche hat WOLL-Gründer Hermann-J. seit dem 1. Januar 2025 in die WOLL Medien und Marken eG (in Gründung) überführt.

Die Aufgabe der neuen Genossenschaft ist die Herausgabe des Regionalmagazins WOLL – Worte, Orte, Land und Leute sowie aller damit in Verbindung stehenden Online-Portale (z.B. Website, Facebook, Instagram etc.), das Verlegen von Büchern und anderen Medienprodukten sowie die Verwertung der Markenrechte der Bild- und Wortmarke WOLL im Bereich der Printmedien und elektronischen Medien.

Genossenschaft für Sauerländer offen

Die Mitgliedschaft in der WOLL Medien und Marken e.G. (in Gründung) kann jeder beantragen. Wer WOLL als unabhängiges Presseorgan unterstützen will, wem die Sauerländer Lebensart am Herzen liegt und Wert auf professionelle, journalistische Berichterstattung legt, ist herzlich eingeladen, Mitglied zu werden. WOLL-Gründer Hermann-J. Hoffe und erster Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft: „Wenn eine breite Mitgliederbasis das WOLL-Magazin und seine Onlineportale trägt und im höchsten Entscheidungsorgan der Genossenschaft, der Mitgliederversammlung, gestalterisch mitarbeitet, ist die Zukunft von WOLL gesichert.“ Tiny Brouwers, der erste Aufsichtsratsvorsitzende der neuen WOLL Genossenschaft ergänzt dazu mit Hinweis auf die Menschen im Sauerland: „WOLL geht diesen Weg zur Sicherung von Qualität und Unabhängigkeit im Journalismus. Gehen Sie mit!“

Jetzt Mitglied der WOLL Medien und Marken eG werden! Beitrittsformular ausfüllen und an die WOLL Medien und Marken eG iG. schicken.