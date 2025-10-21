Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLL-Genossenschaft feiert erstes Jubiläum 

Am 17. Oktober war es ein Jahr her, dass sich acht Gründungsmitglieder in  Schmallenberg versammelt haben, um den WOLL-Verlag (Herausgeber des WOLL-Magazins) auf  neue Beine zu stellen – als Genossenschaft „WOLL Medien und Marken eG“.

21. Oktober 2025 | 2 Minuten Lesezeit

Am 17. Oktober war es ein Jahr her, dass sich acht Gründungsmitglieder in  Schmallenberg versammelt haben, um den WOLL-Verlag (Herausgeber des WOLL-Magazins) auf  neue Beine zu stellen – als Genossenschaft „WOLL Medien und Marken eG“. Die Idee: das regiona e Magazin gemeinschaftlich in die Zukunft führen, getragen von Mitgliedern, die den unabhängigen  Lokaljournalismus im Sauerland sichern wollen. Heute, zwölf Monate später, lässt sich sagen: Das  Konzept ist aufgegangen.  Seit der Gründung haben sich neue Mitglieder der WOLL Genossenschaft angeschlossen. Sie setzen damit ein klares Zeichen für den Wert lokaler Berichter stattung und für die Kraft gemeinschaftlicher Verantwortung.  Das Magazin selbst bleibt seinen Wur zeln treu: Fünf Mal im Jahr erscheint die Printausgabe mit Geschichten aus der Region, lebendigen  Reportagen und Porträts von Menschen, die das Sauerland prägen. Parallel dazu wächst die Online präsenz, die längst nicht nur Leserinnen und Leser in der Region, sondern auch Sauerländerinnen  und Sauerländer sowie Freunde des Sauerlandes in aller Welt erreicht.  Neben den bewährten An geboten wurde im ersten Jahr auch ein neues Standbein geschaffen. Mit dem WOLLcast ist im März  2025 ein eigenes Podcast-Format gestartet, das Sauerländer Stimmen hörbar macht – von Vereins aktiven über Kulturschaffende bis zu Unternehmerpersönlichkeiten. Damit öffnet sich eine zusätzliche  Plattform, die die Reichweite und Vielseitigkeit von WOLL erweitert. 

Verlässlichkeit bleibt Markenzeichen   

So vielfältig die Entwicklungen auch sind: WOLL steht weiterhin für Kontinuität. Leserinnen und Leser  wissen, dass sie sich auf authentische Inhalte, regionale Nähe und hohe journalistische Qualität ver lassen können – unabhängig davon, ob sie das Magazin gedruckt in den Händen halten, online lesen  oder den Podcast hören.  Die WOLL-Genossenschaft hat gezeigt, dass sich Tradition und Innovation  im Lokaljournalismus verbinden lassen. Im zweiten Jahr soll dieser Weg weitergeführt werden – mit  neuen Projekten, einer wachsenden Gemeinschaft und der klaren Botschaft: Das Sauerland hat eine  Stimme, die gehört werden soll und gehört wird. 

Am 17. Oktober kamen die Mitglieder der WOLL Medien und Marken eG sowie Interessierte für einen feierlichen Abend in Schmallenberg zusammen. Als Gastredner war Bodo Zapp, langjähriger Chefredakteur der Westfalenpost, zugegen, der in diesem Jahr ein Buch mit seinen bekannten Glossen im WOLL Verlag veröffentlicht hat.

Vorstandsvorsitzender Hermann-J. Hoffe
Aufsichtsratsvorsitzender Tiny Brouwers
Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
