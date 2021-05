WOLL Elternratgeber Ausbildung + Karriere 2021/2022 erschienen

„Kind, lern doch was Anständiges!“ oder „Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir.“ Eltern haben nicht selten eine konkrete Vorstellung über den zukünftigen Berufsweg ihrer Kinder. Doch passen die Ideen der Eltern mit denen der Kids überein? Die Herausforderung besteht darin, wie die Eltern den Nachwuchs optimal bei der Berufsorientierung unterstützen und begleiten können.

Immerhin liegt die eigene Ausbildung zumeist schon um die 20 Jahre zurück. In dieser Zeitspanne hat sich die Berufswelt enorm gewandelt. Stichwort Digitalisierung und Akademisierung. Wo stehen wir heute? Welche Möglichkeiten gibt es für unsere Kinder? Muss es wirklich ein Studium sein oder ist eine duale Ausbildung vielleicht der geeignetere Weg? Bei immerhin gut 30 % Studienabbrechern eine berechtigte Frage…

Der erste WOLL Elternratgeber zum Thema Ausbildung und Karriere, richtet sich gezielt an die Eltern. Sie erhalten einen Einblick über die aktuellen Ausbildungs- und Karrierewege im Sauerland und am Hellweg. Alle Geschichten und Berichte sind von hier – und zwar zu 100 %. Echte Menschen, echte Unternehmen, echte Berufe und Erfahrungen.

In diesen Tagen wird der Elternratgeber an alle Haushalte, in denen Kinder von 13 bis 18 Jahren leben, mit der Post verschickt. Die Empfehlung der WOLL-Redaktion: „Nutzen Sie diesen Elternratgeber, um sich selbst über die heutigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Gehen Sie anschließend mit Ihren Kindern in ein offenes Gespräch und schauen Sie sich dabei auch die Geschichten, Portraits und Ausbildungsplatzangebote der beteiligten Firmen aus dem Sauerland an.

Wer keinen Elternratgeber in seinem Postkasten findet, sich aber für die Inhalte interessiert, kann sich das passende Magazin für seinen Kreis gegen Erstattung der Selbstkosten hier bestellen.

Ausbildung und Karriere für den Hochsauerlandkreis

Ausbildung und Karriere für den Kreis Olpe

Ausbildung und Karriere für den Kreis Soest