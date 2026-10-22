WOLL braucht jetzt Unterstützung.

Die WOLL Medien und Marken eG hat einen Insolvenzantrag gestellt. Unser Ziel ist es, eine Zukunft für WOLL zu ermöglichen.

Am 21. Oktober 2026 hat die WOLL Medien und Marken eG beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Dieser Schritt ist uns außerordentlich schwergefallen. Trotz großer Anstrengungen ist es uns nicht gelungen, die finanziellen Schwierigkeiten ausreichend zu überwinden.

Wir wissen, dass diese Nachricht Fragen und Sorgen auslöst – bei den Mitgliedern der Genossenschaft, unseren Mitarbeitern, Autoren, Geschäftspartnern und bei den vielen Menschen, die WOLL verbunden sind.

WOLL steht für die Menschen im Sauerland. Für ihre Geschichten, ihre Ideen, ihr Ehrenamt und ihren Unternehmergeist. Viele Mitarbeiter und Mitstreiter haben dafür über Jahre mit großem persönlichen Einsatz gearbeitet. Dass diese Arbeit nun vor einer ungewissen Zukunft steht, schmerzt uns sehr.

Das wirtschaftliche Umfeld für regionale Medien ist schwierig geworden. Wir haben WOLL deshalb auch digital weiterentwickelt: mit unserer Website, sozialen Medien, Podcasts und Videos. Doch auch eine große Reichweite sichert noch keine ausreichenden Einnahmen. Zugleich müssen wir unsere eigenen Strukturen, Kosten und Entscheidungen kritisch überprüfen.

Wir wollen eine Zukunft für WOLL ermöglichen. Dafür brauchen wir Unterstützung.

Wer Ideen für eine Fortführung hat, Kontakte vermitteln kann oder sich eine wirtschaftliche Beteiligung beziehungsweise eine konkrete Zusammenarbeit vorstellen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Ebenso willkommen sind praktische Hilfe, fachlicher Rat und das Teilen dieses Aufrufs.

Auch wer Fragen zu bestehenden Bestellungen, Abonnements oder Aufträgen hat, kann sich direkt an uns wenden. Was derzeit möglich ist und welche nächsten Schritte tragfähig sind, muss im Einzelnen geklärt werden.

Wir können heute nicht versprechen, wie es weitergeht. Aber wir setzen uns dafür ein, möglichst viel von dem zu bewahren, was WOLL für das Sauerland ausmacht. Dazu gehören auch Veränderungen und schmerzhafte Entscheidungen.

Jede Hilfe ist willkommen. Bitte sprecht uns über die bekannten Kontaktwege an.

Danke an alle, die WOLL mit ihrer Arbeit, ihrem Vertrauen und ihrer Verbundenheit getragen haben – und die uns jetzt zur Seite stehen.

Hermann-J. Hoffe

für den Vorstand der WOLL Medien und Marken eG

Vorsitzender des Vorstandes der WOLL Medien und Marken eG, Hermann-J. Hoffe

WOLL braucht jetzt Unterstützung.