WOLL auf WestfalenPlatt: Hermann-J. Hoffe im Gespräch

Wie klingt das Sauerland, wenn über Heimat, Sprache und regionale Identität gesprochen wird? Hermann-J. Hoffe, Gründer des WOLL-Magazins, ist jetzt auf WestfalenPlatt zu hören. In dem rund 22-minütigen Audiobeitrag geht es um das Sauerland, seine Menschen und eine besondere Verbindung zur heimischen Sprache.

Wenn Sprache ein Stück Heimat wird

Sprache ist weit mehr als die Verständigung zwischen Menschen. Sie erzählt von Herkunft, Landschaft und Lebensgefühl. Gerade im Sauerland gehören Mundart, Redewendungen und besondere Begriffe zu einer regionalen Identität, die sich über Generationen entwickelt hat.

Genau hier setzt WestfalenPlatt an. Das Angebot macht die sprachliche Vielfalt Westfalens hörbar und bewahrt damit ein Stück regionaler Kultur.

Nun ist dort auch Hermann-J. Hoffe zu hören. Der Gründer des WOLL-Magazins spricht über das Sauerland und über Themen, die eng mit der Idee von WOLL verbunden sind: Menschen und ihre Geschichten, Heimat und regionale Verbundenheit.

WOLL – ein Wort mit Sauerländer Lebensgefühl

Dass dabei ausgerechnet WOLL eine Rolle spielt, liegt nahe. Schließlich wurde aus einem kleinen Sauerländer Wort vor 15 Jahren der Name eines Magazins, das heute Geschichten aus der gesamten Region erzählt.

Der Audiobeitrag lädt dazu ein, einfach einmal zuzuhören – und vielleicht neu zu entdecken, wie viel Heimat in Sprache stecken kann.

WOLL? Dann hört mal rein!

🎧 Den rund 22-minütigen Beitrag auf WestfalenPlatt gibt es hier:

https://westfalenplatt.de/ph01/play.html