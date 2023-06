Wohnungsknappheit im Sauerland: Mit diesen Tipps lässt sich ein Umzug vielleicht doch vermeiden

Nachwuchs kündigt sich an, der Partner arbeitet zunehmend im Home Office oder der Wunsch nach einem Hobbyraum wächst — es gibt viele Gründe, die einen Umzug rechtfertigen. Nicht immer muss dieser dabei mit beruflichen Veränderungen zu tun haben und damit auch mit einen Ortswechsel erfordern. Häufig wollen Alleinstehende, Paare oder Familien möglichst im gleichen Ort bleiben, dafür aber mehr Wohnraum zur Verfügung haben. Was sich plausibel und einfach umzusetzen anhört, ist meist allerdings alles andere als das: Die Wohnungsnot macht auch vor dem Sauerland keinen Halt und stellt viele Menschen damit vor große Probleme. Vor allen Dingen in den Großstädten des Sauerlands sind freie Wohnungen Mangelware.



Wer sich nach einer neuen und vor allem größeren Wohnung umsieht, wird schnell ernüchtert sein: Immerhin ist das Angebot nach entsprechendem Wohnraum nicht unbedingt groß. Dazu kommt, dass meist tiefer in die Tasche gegriffen werden muss, wenn es darum geht, eine größere Wohnung zu beziehen. Nicht immer ist das letztendlich überhaupt notwendig. Mit einigen Tipps und Tricks lässt sich selbst aus kleinen Wohnungen das Beste herausholen. So lassen sich kleine Wohnungen nicht nur optisch größer zaubern, auch lässt sich mit den richtigen Möbelstücken deutlich mehr Stauraum schaffen, als man annehmen könnte.

Möbelstücke sollten genau an den Grundriss der Wohnung angepasst werden

Ein Messing Kronleuchter, Deko-Figuren oder Wandbilder: Die Einrichtung will gerade bei kleinen Wohnungen besonders gut überlegt sein. Schließlich findet sich hier nicht nur deutlich weniger Platz, um die entsprechenden Gegenstände unterzubekommen. Zu viel Deko und allgemein zu viele verschiedene Möbelstücke auf kleinem Raum können außerdem dazu führen, dass ein Raum deutlich kleiner wirkt, als er eigentlich ist. Weniger ist hier also mehr: Anstelle von vielen kleinen Möbelstücken empfiehlt es sich, Möbelstücke mit Bedacht zu wählen und exakt auf den Grundriss der Wohnung anzupassen. Vor allen Dingen ein Ecksofa, ein Ecktisch oder ein maßgeschneiderter Schrank, der sich in eine Zimmerecke einfügen lässt, wirkt als wahres Platzwunder. Ungenutzte Ecken oder unschöne Leerräume zwischen den Möbelstücken können so vermieden werden. Das wertet die Wohnung nicht nur optisch auf, sondern sorgt auch dafür, dass der Platz optimal genutzt wird.

Weniger ist mehr: Freie Flächen sind ein Muss

Auch wenn es sich empfiehlt, Möbelstücke genau an die Wohnfläche anzupassen, sollten genügend freie Flächen eingeplant werden. Ist eine Wohnung zu vollgestellt, wirkt sie schnell noch kleiner als ohnehin schon. Freier Platz wird darüber hinaus benötigt, um sich ungehindert in der Wohnung bewegen zu können. Auch Kinder und Haustiere freuen sich über den einen oder anderen Fleck zum Spielen. Nicht zuletzt bieten freie Flächen Platz für Pflanzen, Lampen und andere Deko-Gegenstände, die Wohnlichkeit in die eigenen vier Wände bringen.



Viele Möbelstücke lassen sich vielseitig und flexibel nutzen. Ein ausziehbarer Tisch, ein Schlafsofa, ein Wohnzimmertisch mit Stauraum oder auch ein Bett mit ausziehbaren Schubladen ist besonders praktisch und steht anderen Möbelstücken optisch in Nichts nach. Möbelstücke mit Rollen lassen sich dabei nach Bedarf verschieben und können dann auf die Seite gestellt werden, wenn der Platz für etwas anderes benötigt wird. So muss auch bei wenig Platz garantiert nicht auf die geliebte Yoga-Einheit zu Hause verzichtet werden.