Wohntrends im Sauerland: Hier lebt es sich schön!

Sauerland statt Hamburg: Immobilien sind in Kreisen wie Eslohe und Marsberg so gefragt wie nie. Hier können sich Interessenten für passende Wohnungen oder Häuser entscheiden, die genau ihrem Geschmack entsprechen. Welche Regionen besonders schön und beliebt sind, verrät dieser Beitrag. Außerdem wird verraten, welche Farben dieses Jahr den Wohntrend 2021 dominieren.

Besonders wichtig: Bei der Suche nach einer passenden Immobilie spielt die Wohnfläche eine entscheidende Rolle. Doch stimmen die tatsächlichen Quadratmeter auch wirklich mit denen im Inserat überein? Mit einigen Tipps und Tricks können Interessenten die Wohnfläche richtig berechnen und auf diesem Wege auf Nummer sichergehen.

Das Sauerland bietet wunderschöne Regionen

Unser Sauerland ist eine prächtige Mittelgebirgsregion. Sie befindet sich inmitten von zwei Bundesländern, nämlich Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Sind Interessenten hier auf der Suche nach einer passenden Immobilie, stehen viele verschiedene Städte, Orte und Regionen zur Auswahl. Fakt ist also: Das Sauerland bietet wunderschöne Ecken, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Teilweise noch günstige Immobilienpreise und niedrige Mieten

Auch wenn die Preise im Sauerland langsam aber sicher steigen, sind sie bei weitem noch nicht so hoch wie in anderen Metropolen. So besteht durchaus die Möglichkeit, noch günstige Immobilienpreise und niedrige Mieten zu erwischen. Und sie sind noch lange nicht so weit wie in bekannten Großstädten wie Frankfurt, Berlin oder Hamburg.

Die schönsten Orte mit Wohntrends im Sauerland

Wohnen, wo andere Urlaub machen? Genau das hat das Sauerland zu bieten! Neben wunderschönen Orten gibt es hier auch jede Menge Sehenswürdigkeiten, die zu einem gemeinsamen Wochenendausflug mit der Familie einladen.

Um die Suche zu erleichtern, sind im Folgenden die schönsten Orte aufgeführt:

Ense: Die kleine Gemeinde Ense befindet sich direkt oberhalb des RuhrtalRadweges. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nähe der Fürstenberg mit Burgruine und die Fürstenkapelle. Hier ist es angenehm ruhig, lokale Hofläden laden dazu ein, sich mit regionalen Produkten und Leckereien einzudecken.

Die kleine Gemeinde Ense befindet sich direkt oberhalb des RuhrtalRadweges. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nähe der Fürstenberg mit Burgruine und die Fürstenkapelle. Hier ist es angenehm ruhig, lokale Hofläden laden dazu ein, sich mit regionalen Produkten und Leckereien einzudecken. Geseke: Bei Geseke handelt es sich um eine ehemalige Acker- und Bürgerstadt. Sie ist landschaftlich gelegen und versprüht einiges an Idylle. Einst war Geseke die Geburtsstadt vom Kardinal und bietet die Möglichkeit, sich bei einem wunderschönen Spaziergang so richtig vom stressigen Alltag zu erholen.

Bei Geseke handelt es sich um eine ehemalige Acker- und Bürgerstadt. Sie ist landschaftlich gelegen und versprüht einiges an Idylle. Einst war Geseke die Geburtsstadt vom Kardinal und bietet die Möglichkeit, sich bei einem wunderschönen Spaziergang so richtig vom stressigen Alltag zu erholen. Iserlohn: Iserlohn ist genau das richtige, wenn Interessenten auf der Suche nach einer Immobilie mit Stadtleben, aber auch Natur sind. In der Metropole lassen sich alle alltäglichen Dinge schnell und einfach erledigen. Und wird doch mal etwas Ruhe und Erholung gewünscht, befindet sich in der unmittelbaren Umgebung der Stadtwald. Nicht umsonst wird Iserlohn bei den Sauerländern auch Waldstadt genannt. Wanderer kommen hier voll auf ihre Kosten, aber auch Freunde vom Fahrradfahren erleben wunderschöne Touren.

Iserlohn ist genau das richtige, wenn Interessenten auf der Suche nach einer Immobilie mit Stadtleben, aber auch Natur sind. In der Metropole lassen sich alle alltäglichen Dinge schnell und einfach erledigen. Und wird doch mal etwas Ruhe und Erholung gewünscht, befindet sich in der unmittelbaren Umgebung der Stadtwald. Nicht umsonst wird Iserlohn bei den Sauerländern auch Waldstadt genannt. Wanderer kommen hier voll auf ihre Kosten, aber auch Freunde vom Fahrradfahren erleben wunderschöne Touren. Lippetal: Fahrradfahrer werden in der Gemeinde Lippetal regelrecht aufgehen. Sie hat ihren Namen von der namensgebenden Lippe erhalten, die direkt von Ost nach West fließt. Die Region ist eher flach gelegen, hier befinden sich regionale und bekannte Radwege. Mit dabei sind unter anderem die Römer-Lippe-Route, die 100 Schlösser Route und der Radweg Auenland. Möchten sich Sportler betätigen, stehen zudem unter anderem ein Golfplatz mit 18 Löchern, ein Schwimmbad und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten zur Auswahl.

Fahrradfahrer werden in der Gemeinde Lippetal regelrecht aufgehen. Sie hat ihren Namen von der namensgebenden Lippe erhalten, die direkt von Ost nach West fließt. Die Region ist eher flach gelegen, hier befinden sich regionale und bekannte Radwege. Mit dabei sind unter anderem die Römer-Lippe-Route, die 100 Schlösser Route und der Radweg Auenland. Möchten sich Sportler betätigen, stehen zudem unter anderem ein Golfplatz mit 18 Löchern, ein Schwimmbad und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten zur Auswahl. Altena: Inmitten des kleinen Örtchens befindet sich die gleichnamige Burg Altena. Wer hier Besuch erhält, wird ihn so schnell nicht mehr los. Altena liegt inmitten einer hügeligen Landschaft, direkt am Flusstal. Hier reihen sich die wunderschönen Altbauten aneinander, die Umgebung bietet insgesamt 60% Waldgebiet. Also ideal, um am Wochenende einen kleinen Ausflug in die prächtige Natur zu starten.

Inmitten des kleinen Örtchens befindet sich die gleichnamige Burg Altena. Wer hier Besuch erhält, wird ihn so schnell nicht mehr los. Altena liegt inmitten einer hügeligen Landschaft, direkt am Flusstal. Hier reihen sich die wunderschönen Altbauten aneinander, die Umgebung bietet insgesamt 60% Waldgebiet. Also ideal, um am Wochenende einen kleinen Ausflug in die prächtige Natur zu starten. Bad Sassendorf: Wohnen, wo andere Urlaub machen und sich erholen. Genau DAS hat Bad Sassendorf zu bieten. Es ist am nördlichen Rand vom Sauerland gelegen und bietet einen wunderschönen Ortskern, in dem sich die typisch westfälischen Fachwerkbauten befinden. In den zahlreichen kleinen Geschäften sind jede Menge Kleinigkeiten erhältlich, zusätzlich laden Cafés zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ein.

Was hat das Sauerland noch zu bieten?

Noch nicht überzeugt? Im Folgenden sind verschiedene Erlebnismöglichkeiten aufgeführt, die das Sauerland zu bieten hat:

Wandern: Das Sauerland ist eine der bekanntesten Qualitätsregionen, die Deutschland zu bieten hat. Hier befinden sich zahlreiche tiefe Wälder mit Bergen und Tälern, saftigen Wiesen und idyllischen Fachwerkdörfern. Wanderern geht hier das Herz auf, wenn sie vom Alltag abschalten möchten und sich für einen der zahlreichen Wanderwege mit ihren Highlights entscheiden.

Das Sauerland ist eine der bekanntesten Qualitätsregionen, die Deutschland zu bieten hat. Hier befinden sich zahlreiche tiefe Wälder mit Bergen und Tälern, saftigen Wiesen und idyllischen Fachwerkdörfern. Wanderern geht hier das Herz auf, wenn sie vom Alltag abschalten möchten und sich für einen der zahlreichen Wanderwege mit ihren Highlights entscheiden. Eine Auszeit nehmen: Der Alltag hat ohnehin schon jede Menge Stress zu bieten. Ein Grund mehr, in regelmäßigen Abständen sich eine Auszeit zu nehmen. Das Sauerland hat hierfür jede Menge Orte zu bieten, die Gelassenheit und Erholung ausstrahlen. Es ist schon fast wie Urlaub, beispielsweise an einem ruhigen See zu entspannen.

Der Alltag hat ohnehin schon jede Menge Stress zu bieten. Ein Grund mehr, in regelmäßigen Abständen sich eine Auszeit zu nehmen. Das Sauerland hat hierfür jede Menge Orte zu bieten, die Gelassenheit und Erholung ausstrahlen. Es ist schon fast wie Urlaub, beispielsweise an einem ruhigen See zu entspannen. Familienabenteuer: Für Familien mit Kindern wird es alles andere als langweilig. Denn hier gibt es jede Menge Familienabenteuer zu erleben, mit denen man sich beispielsweise das Wochenende ideal gestalten kann. Mit dabei sind unter anderem Indoor-Action, Museen, Wandertouren für Kinder, Radfahren für klein & groß, oder ein wunderschöner Wintertraum.

Für Familien mit Kindern wird es alles andere als langweilig. Denn hier gibt es jede Menge Familienabenteuer zu erleben, mit denen man sich beispielsweise das Wochenende ideal gestalten kann. Mit dabei sind unter anderem Indoor-Action, Museen, Wandertouren für Kinder, Radfahren für klein & groß, oder ein wunderschöner Wintertraum. Seen im Sauerland: Ein Herbstspaziergang am See, Wassersport oder einfach nur eine spritzig kühle Erfrischung an heißen Sommertagen? Genau das haben die Sauerland-Seen zu bieten. Unter anderem hat die Region den Diemelsee, Möhnesee und Biggesee zu bieten. Erholung, Sport und Spaß sind hier ständiges Programm. Ideal, um mit der Familie einen kleinen Ausflug zu erledigen.

Neuen Anstrich gefällig? Diese Farben dominieren den Wohntrend 2021

Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, werden die aktuellsten Wohntrends veröffentlicht. Dementsprechend können sich Interessenten beim Erstbezug ihrer Wohnung oder ihres Hauses einrichten und das Beste daraus machen. Auch in puncto Farben hat der Wohntrend 2021 so einiges zu bieten. Ideal um jetzt durchzustarten und sich einen Farb- oder Tapetenwechsel zu genehmigen.

2021 sind vor allem Pastellfarben angesagt. Aber auch Natur pur liegt voll im Trend, um den eigenen vier Wänden frische Farben zu verpassen. Unter anderem ist der Farbton Aegean Teal angesagt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Blaugrün und Grau. Sie ist in erster Linie für Bewohner geeignet, die ihre Räume beruhigend und ausbalanciert gestalten möchten. Dazu fehlt nur noch eine Tasse Kaffee und die pure Entspannung ist garantiert.

Weitere angesagte Farbtöne für die Wohntrends 2021:

Muslin

Amazon Soil

Gray Cashmere

Silhouette

Rosy Peach

Tipp: Es muss auch nicht unbedingt gleich ein neuer Anstrich sein. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Deko-Elemente wie Kissen in entsprechenden Farben mit einzubringen.