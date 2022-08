WohnGut Saalhausen – Gut zum Leben

„Hast du schon mal das neue Wohngut in Saalhausen gesehen? Liegt ganz versteckt neben dem Kur- und Bürgerhaus. Das musst du dir unbedingt mal ansehen.“ Hinweisen und Empfehlungen von Freunden sollte man nachgehen. Kann ja nicht schaden, etwas über eine neue Einrichtung zu erfahren, über die gerade viel gesprochen wird.

Direktor Jan Bialuschewski vom WohnGut Saalhausen begrüßt uns in der großräumigen Empfangshalle, die ebenso wie das lichtdurchflutete Eingangsportal unwillkürlich an ein Urlaubshotel erinnert. „Willkommen im WohnGut Saalhausen!“

„Das WohnGut Saalhausen ist ein Ort, an dem man im Alter gut wohnen und leben kann – selbstbestimmt und würdevoll in einem sicheren und sehr ansprechenden Umfeld.“ Bialuschewski strahlt Begeisterung und Stolz aus. Stolz auf ein besonderes, hotelähnliches Ambiente für Wohnen im Alter. In den Informationsunterlagen und auf der Webseite klingt das so: In Lennestadt-Saalhausen, mitten in der grünen, reizvollen Landschaft des Sauerlandes, bieten wir moderne Wohnformen für unterschiedliche Bedürfnisse – vom Service-Wohnen über Gemeinschafts-Wohnen bis hin zur stationären Rundum-Pflege. Umfangreiche Services, stilvolle Gastronomie und eine ambulante Pflege ergänzen unsere Wohnangebote. Doch was steckt tatsächlich hinter diesem wohlklinkenden Angebot? Jan Bialuschewski lädt uns zum Rundgang ein.





Service-Wohnen

Aktiv und rundum sicher in einem komfortablen Apartment.

WOHNUNGEN ZUM WOHLFÜHLEN

Die sogenannte Service-Wohnanlage gliedert sich in sechs Gebäude mit insgesamt 59 Apartments in der Größe von 47 bis 111 qm. Die modernen, gut ausgestatteten, barrierefreien Wohnungen entsprechen modernsten Energiesparnormen. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse sowie eine voll ausgestattete Küche. Alles Weitere richtet sich nach dem persönlichen Geschmack der Bewohnerin oder des Bewohners. Auf Wunsch unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bewohner dabei gerne. Für das Auto steht auf dem WohnGut-Gelände ein Parkplatz zur Verfügung.

Gemeinschafts-Wohnen

Gesellig, komfortabel und sicher in einer Wohngemeinschaft.

GEMEINSAM GUT LEBEN

Für Menschen, die im Alltag noch gut zurechtkommen, aber für bestimmte Dinge regelmäßig Unterstützung brauchen, steht das Angebots-Modul: Gemeinschafts-Direktor Wohnen Bialuschewski: „Wer für sein Leben möglichst viel Privatsphäre als auch viel Geselligkeit und regelmäßige Kontakte schätzt, für den ist das Gemeinschafts-Wohnen eine interessante Option.“ Die Bewohner leben hier in einer modernen, barrierefreien Wohnung in einer Wohngemeinschaft. Die gemeinsame Wohnküche und behaglich ausgestattete Gemeinschaftsräume ermöglichen täglich viele Kontakte und Geselligkeit. Wenn man sich zurückziehen möchte, bietet das komfortable Zimmer mit angrenzendem, eigenem Bad angenehme Privatsphäre. Das Gemeinschafts-Wohnen im WohnGut umfasst zwei Wohnungen mit je acht privaten Zimmern in einer Größe von 25 bis 37 Quadratmetern.





UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG

Es werden im Gemeinschafts-Wohnen Serviceleistungen geboten, die das tägliche Leben leichter und sicherer machen. So genießen die Bewohnerinnen und Bewohner zum Beispiel ein täglich frisch in der WohnGut-Küche zubereitetes 3-Gänge-Menü. Außerdem kann jederzeit auf die 24-Stunden-Bereitschaft des ambulanten Pflegedienstes zurückgegriffen werden. Eine hauswirtschaftliche Fachkraft unterstützt die Bewohner im Haushalt und bei den Dingen des täglichen Lebens. Und natürlich kann man im WohnGut Saalhausen auch außerhalb der Wohngemeinschaft an vielen Aktivitäten teilnehmen und Kontakte knüpfen.

Pflege-Wohnen

Geborgen, individuell und würdevoll.

EIN BESONDERES WOHNKONZEPT

Das Pflege-Wohnen ist als Wohnbereich konzipiert. Die 19 komfortablen privaten Wohnräume gruppieren sich um großzügige, behaglich eingerichtete Gemeinschaftsräume, in denen die Bewohner zum Beispiel ihre Mahlzeiten einnehmen oder gemeinsamen Aktivitäten nachgehen. Dieses Wohngruppenprinzip fördert die sozialen Kontakte der Bewohner und wahrt gleichzeitig die Privatsphäre. Pflege-Wohnen im WohnGut Saalhausen zeichnet sich durch ein außergewöhnlich angenehmes Ambiente aus. Moderne Architektur und eine liebevolle Ausstattung sorgen zusammen mit einer ganzheitlichen, aktivierenden Pflege dafür, dass sich die Bewohner rundum wohlfühlen. Würde, Privatsphäre und Selbstbestimmung der Bewohner haben beim Pflege-Wohnen höchste Priorität.

GUTE PFLEGE, GUTES LEBEN

„Pflegebedürftige Bewohner sollen sich bei uns geborgen und als Mensch angenommen fühlen. Dafür sorgen neben unserer außergewöhnlich hohen Wohnqualität eine fachgerechte, professionelle Pflege und viel persönliche Zuwendung“, sagt Jan Bialuschewski. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter gern auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner eingehen. Der Direktor: „Im WohnGut Saalhausen soll jeder möglichst seinen individuellen Lebensrhythmus mit allen vertrauten Gewohnheiten weiterführen können. Die ganzheitliche Pflege und Betreuung ist aktivierend und nutzt zeitgemäße Therapieansätze. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, unterstützen gesundheitsdienliches Verhalten, fördern Selbstständigkeit und zeigen Wege auf, auch mit Einschränkungen gut zu leben.“

SICHER GUT LEBEN

Jan Bialuschewski betont beim Rundgang durch das ganze Haus: „Im WohnGut darf man sich rundum sicher fühlen. Das ganze Objekt ist videoüberwacht und liegt in einer ruhigen, sicheren Gegend.“

KONTAKTE UND AKTIVITÄTEN

„Bei uns können Sie sehr individuell leben und dabei genau so viel Gemeinschaft genießen, wie Sie es sich wünschen. Wenn Sie sich Abwechslung und Kontakte wünschen, finden Sie beides reichlich. Im Restaurant oder Café, in unseren geschmackvollen Gemeinschaftsbereichen, beim Sport oder beim Spazieren in den Grünanlagen oder im nahegelegenen Kurpark fällt es leicht, Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm an Aktivitäten und Veranstaltungen, das Sie auch gerne selbst mitgestalten können.“ Klingt wie das Angebot in einem Urlaubshotel.

Nach dem Rundgang durch die verschiedenen Bereiche des WohnGut Saalhausen bin ich beeindruckt. Das am 1. September des vorigen Jahres eröffnete „Hotel“ strahlt von außen Komfort und Qualität aus. Innen zeigt sich ein ausgereiftes Konzept von verschiedenen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen, die je nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen hier ein ausgewogenes Angebot erwartet. Wer selbst ausprobieren und erleben möchte, ob das alle so stimmt, das WohnGut Saalhausen bietet auf Anfrage zeitlich begrenztes Probewohnen an. Jan Bialuschewski: „Wir freuen uns über Anfragen und nehmen uns gerne Zeit, unser WohnGut Saalhausen interessierten Menschen und ihren Angehörigen zu zeigen und wenn gewünscht dort einen oder mehrere Tage in einem unserer Gästezimmer alleine oder mit Partner zu verbringen.“

Logo WohnGut Saalhausen

WohnGut Saalhausen

Fasanenweg 8

57368 Lennestadt