Wohnen neu gedacht

Wie Häuser heute Zukunft werden

Wohnen verändert sich. Zwischen Holzhäusern, die mehr leisten als nur nachhaltig zu sein, Tiny Houses, die auf wenigen Quadratmetern ein Maximum an Freiheit versprechen, und völlig neuen Wohnkonzepten steht die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Materialien, Ideen und Bauweisen verschmelzen zu Konzepten, die alte Regeln sprengen und zeigen: Modernes Wohnen kann kleiner, klüger und oft überraschend mutig sein. Diese Serie blickt auf Projekte, die zeigen, wie Wohnträume heute visionär interpretiert werden.



Smart Castle aus Breckerfeld – ökologische Häuser nach dem Legoprinzip

In Breckerfeld entsteht gerade ein Projekt, das zeigt, wie radikal Hausbau heute neu gedacht werden kann. Smart Castle ist mehr als ein Fertighaus: Es ist ein ganzes Baukonzept, das von Anfang an die Probleme von Bauherren und Bauwirtschaft im Blick hatte – steigende Kosten, Fachkräftemangel, knappe oder nur gepachtete Grundstücke, bürokratische Hürden und der Druck, nachhaltig zu bauen. Die Lösung? Ein modularer Ansatz, der flexibel, nachhaltig und digital durchdacht ist.

Smart Castles in Hanglage

Gebäude entstehen hier aus standardisierten, mit Muskelkraft tragbaren Holzmodulen, gefertigt in einer modernen Produktionshalle vom Tischler nebenan und auf der Baustelle zusammengesetzt zu energieeffizienten Häusern. Die Module lassen sich versetzen, neu kombinieren oder erweitern, wenn sich Lebenssituationen ändern. Wer im Alter kleiner wohnen möchte, verkleinert das Gebäude, wer Nachwuchs bekommt, erweitert sein Zuhause. Auch vierstöckige Holzhäuser sind möglich. Selbst schwierige Grundstücke lassen sich nutzen, weil auf Punktfundamenten und einer Stahlträgerkonstruktion gebaut wird – aufwendige Erdarbeiten und vollflächige Versiegelungen der Grundfläche gehören damit der Vergangenheit an. Die Häuser lassen sich andernorts sogar wieder aufstellen.



Und das Konzept denkt noch weiter: Bauherren können selbst Hand anlegen, Module oder andere Arbeitspakete eigenständig montieren, fast wie bei einem überdimensionalen Baukastensystem. Langfristig soll Smart Castle als Franchise-Modell für Tischlereien verfügbar sein, sodass Häuser dort produziert werden, wo sie gebraucht werden – ein Gewinn für die Umwelt und ein völlig neuer Gedanke im Hausbau.



Smart Castle zeigt eindrucksvoll, wie modernes Wohnen heute aussehen kann: modular, nachhaltig, flexibel und clever geplant, ohne Abstriche. Hier wird deutlich, dass Hausbau nicht mehr nur Technik, sondern eine Haltung für die Zukunft ist, in der Wohnraum sich verändert, mit den Menschen wächst und Raum für neue Ideen lässt.

