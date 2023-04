Wohin mit dem alten Verbrenner? Fragen vor dem E-Auto-Kauf.

Die Zahl der Autofahrer aus dem Sauerland, die mit einem Elektroauto unterwegs sind, steigt von Jahr zu Jahr. Die Elektromobilität bietet eine Vielzahl von Vorteilen und verspricht etwas für den Klimaschutz in Deutschland zu tun. Nach aktuellen Zahlen der Landesstatistik sind im Sauerland derzeit fast 3.000 reine Elektrofahrzeuge und fast 6.000 Hybrid und Plug-In-Hybride unterwegs. Im Vergleich zu anderen Orten in Deutschland steht die Elektromobilität im Sauerland demnach hoch im Kurs, auch, wenn es noch großen Nachholbedarf beim Ausbau der Lade-Infrastruktur.



Wer im Sauerland den Wechsel von einem Fahrzeug mit Verbrennermotor hin zu einem Elektroauto oder einem Fahrzeug mit Hybridantrieb plant, sollte sich gut vorbereiten. Denn in den meisten Fällen müssen Autofahrer erst ihren alten Verbrenner verkaufen, um sich durch den Erlös überhaupt ein E-Auto leisten zu können. So stellt sich für viele Autofahrer im Sauerland die Frage wie sich der alter Verbrenner schnellstmöglich und zum Höchstpreis verkaufen lässt. Das gesunkene Interesse für Autos mit Benzin- oder Dieselmotor hat die Suche nach einem passenden Käufer nicht gerade leichter gemacht. Doch gibt es weiterhin einige Möglichkeiten, um seinen Gebrauchtwagen mit Verbrennermotor zu verkaufen. Im folgenden Ratgeber haben wir Ihnen ein paar praktische Tipps zusammengestellt, mit denen es ganz einfach gelingt sein altes Auto zu verkaufen, um den Wechsel zu einem E-Auto zu realisieren.

Autos mit Verbrenner ins Ausland verkaufen



Im EU-Ausland stehen Autos mit Verbrennermotor weiter hoch im Kurs und sind daher bei vielen europäischen Nachbarn immer noch sehr beliebt. Da die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland mit dem zunehmenden Interesse für Elektrofahrzeuge deutlich eingebrochen sind, riechen viele Fahrzeughalter eines Verbrenners im Ausland gute Chancen auf einen guten Verkaufspreis. Dabei unterscheidet sich der Autoverkauf nicht wesentlich von dem Verkauf innerhalb der Bundesrepublik. Ganz im Gegenteil: Oftmals lassen sich Autos mit hoher Laufleistung und ohne TÜV immer noch für einen guten Preis ins Ausland verkaufen. Grundvoraussetzung für den Autoverkauf ins EU-Ausland sind allerdings die COC Papiere. Denn die COC Papiere belegen, dass ein Fahrzeug allen Normen und Regeln des EU-Gesetzes entspricht. Nur mit diesem COC Papier gelingt es überhaupt ein Auto bei einem geplanten Exportgeschäft zulassen zu können. Käufer wollen deshalb unbedingt auch die EWG-Übereinstimmungserklärung, um später keine Probleme bei einer Zulassungsstelle im europäischen Ausland zu haben. Wem diese wichtigen Papiere fehlen, kann das COC Papier auch noch nachträglich im Internet anfordern, um damit den Verkauf eines Gebrauchtwagens mit Verbrennermotor wesentlich einfacher zu gestalten.

Gebrauchtwagen beim Händler in Zahlung geben



Wer ein E-Auto kaufen möchte, entscheidet sich nicht selten dafür sein altes Fahrzeug bei einem Händler in Zahlung zu geben. Dabei gilt es den Wertverlust eines Fahrzeugs möglichst gering zu halten. So sind eine regelmäßige Wartung und Pflege eines Autos das A und O, um auch beim Händler einen attraktiven Verkaufspreis zu erzielen. Denn die meisten Händler nehmen nur Autos in Zahlung, die sich in einem guten Zustand befinden. Ein verlebter Innenraum, Kratzer auf der Karosserie und Mängel im Motorraum können das unkomplizierte Geschäft mit einem Händler demnach einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Elektromobilität ist ein wichtiges Thema im Sauerland



Durch mehr Reichweite für Elektroautos ist die Attraktivität dieser Fahrzeuge für viele Autofahrer im Sauerland deutlich gestiegen. Viele Menschen im Sauerland beschäftigen sich schon seit Jahren damit den Alltag umweltfreundlicher zu gestalten und tragen durch den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug anscheinend dazu bei. Der Anteil von Elektroautos ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, was vor allem durch attraktive Umweltprämien bei einem Kauf eines E-Autos vorangetrieben wurde. Der Ausbau von Ladesäulen im Sauerland könnte die Nachfrage für die Elektromobilität nochmals beflügeln, so dass mit einem deutlichen Plus bei neu zugelassenen Elektrofahrzeugen zu rechnen ist.