Autor Thomas Kramer und Fotografin Britta Säckler bei der Präsentation des Buches „Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken“

Eine blumige Ausstellung wurde heute in der Galerie des Gartenmuseums im Gartencenter Kremer in Lennestadt eröffnet. Präsentiert werden unterhaltsame Gartengeschichten aus dem Sauerland von Thomas Kramer, fotografisch humorvoll in Szene gesetzt von Britta Säckler.

Zum Hintergrund:

In dem Buch „Liebespeerlen, Mauerblümchen und Pissnelken“ schöpft der Landschaftsgärtner Thomas Kramer aus seinem reichen Erfahrungsschatz als Pflanzenfachmann und Gartenplaner. In 60 Anekdoten werden Gartenfragen, Blumenfreuden und Pflanzsorgen auf witzige und informative Art in einem Buch beackert.

Was hat Bärlauch mit Bären zu tun und woher kommt der Name Pissnelke? Wie konnte Oma Kahls Garten ihr bis ins hohe Alter die Teller füllen und warum braucht es heute mehr denn je so bescheidene Pflanzen wie das Mauerblümchen? Warum ist der Hochdruckreiniger nicht das geeignete Werkzeug für eine gepflegte Auffahrt und was kann der Naturgarten mit seiner Vielfalt für uns alle tun? Dies und noch viel mehr lernen wir ganz nebenbei beim Lesen der lustigen Geschichten.

Blumige Ausstellung in der Galerie des Gartenmuseums im Gartencenter Kremer in Lennestadt

Die eigens zu diesen Geschichten komponierten Fotografien von Britta Säckler unterstützen die humorvolle Wirkung noch. Mit kleinen Miniaturfiguren, wie man sie aus dem Eisenbahnmodellbau kennt, inszeniert Britta Säckler die Themen und Geschichten und haucht ihnen Leben ein. Da sitzen die kleine Figuren auf einem Ast, als wäre ees ein riesiger Baumstamm, suchen in einem Blütenkelch nach Tatorspuren oder skaten mit ihren Boards die Rillen eines Blattes hinunter. Die Dimensionswechsel überraschen immer auf’s Neue und es macht Spaß an den witzigen Ideen von Britta Säckler teilzuhaben.

In der Ausstellung laden Liegestühle dazu ein, es sich mit dem Buch der Beiden bequem zu machen. Daneben werden die Fotografen großformatig in der Gartengalerie des Museum präsentiert und weil Britta Säckler unglaublich viele Bildideen hat, werden diese auch medial präsentiert. Filmisch kann man auch das Erzähltalent von Thomas Kramer in mehreren Videos kennen lernen – quasi live in Farbe – falls man das Buch lieber zuhause lesen möchte. Es kann in der Ausstellung erworben werden und auch originale Fotomotive stehen zum Verkauf.

Liebesperlen, Mauerblümchen und Pissnelken

WOLL Verlag, 140 Seiten, ISBN: 978-3-948496-72-2

19,90 Euro