Wo Qualität zuhause ist 

125 Jahre MERTE – ausgezeichnetes Handwerk aus dem Sauerland

Es ist ein ganz normaler Arbeitstag bei MERTE in Schmallenberg. Hinter der Theke freundliche Gesichter, in der Produktion konzentrierte Handgriffe, eingespielte Abläufe. Und doch ist in diesen Tagen etwas besonders spürbar: Stolz. Leise, bodenständig, aber eben auch sehr verdient.



Die Metzgerei MERTE ist mit dem renommierten Preis „Meister.Werk.NRW“ ausgezeichnet worden. Eine Ehrung, die für Qualität, Verantwortung und echtes Lebensmittelhandwerk steht und die in diesem Jahr nur wenige Fleischereibetriebe in Nordrhein-Westfalen erhalten haben. Für Claudia und Bernd Willmes ist dabei eines ganz klar: „Diese Ehrung ist eine besondere Anerkennung für die tägliche Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Preis gehört unserem gesamten Team.“



Handwerk braucht Menschen

Was heute ausgezeichnet wird, ist nicht innerhalb weniger Jahre entstanden. Hinter dem Namen MERTE stehen 125 Jahre Erfahrung, Veränderung, Verantwortung und die Fähigkeit, sich immer wieder weiterzuentwickeln, ohne die eigenen Wurzeln zu verlieren. Gerade im Lebensmittelhandwerk bedeutet Tradition nicht Stillstand. Die Generationen vor Claudia und Bernd und ihrem Sohn Paul haben erlebt, wie sich Essgewohnheiten, Technik, Landwirtschaft und Kundenwünsche verändert haben. Doch eines ist geblieben: der Anspruch, Qualität nicht zu versprechen, sondern täglich zu liefern.



Es scheint, als liegt genau darin die Grundlage für eine Auszeichnung wie „Meister.Werk.NRW“: in der Erfahrung vieler Jahrzehnte. In der Erkenntnis, dass gutes Handwerk Zeit, Wissen, Verlässlichkeit und Menschen braucht, die ihre Arbeit ernst nehmen.

Quelle: Metzgerei MERTE Ministerin Silke Gorißen, Claudia Wilmes und Bernd Wilmes bei der Preisverleihung

Verwurzelung in der Region

MERTE ist dabei immer auch ein Stück Sauerland geblieben. Viele Kunden kennen das Unternehmen seit Jahren oder sogar Generationen. Man begegnet sich nicht anonym, sondern persönlich – beim Einkauf, auf Festen, im Alltag. Diese regionale Verbundenheit zeigt sich auch beim Thema Produkte und Herkunft. Regionalität ist hier kein kurzfristiger Trend, sondern Teil der eigenen Haltung. Kurze Wege, Vertrauen zu Erzeugern, Verantwortung für Qualität und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln gehören seit jeher zum Selbstverständnis des Hauses. Die erneute Auszeichnung würdigt genau diese Verbindung aus handwerklichem Können, verantwortungsvoller Betriebsführung und regionaler Verankerung.

Mehr als Fleisch und Wurst

So sehr Tradition und Qualität das Fundament bilden, der eigentliche Erfolgsfaktor sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Menschen im Verkauf, in der Produktion und hinter den Kulissen, die täglich mit Fachwissen, Erfahrung und Leidenschaft dafür sorgen, dass aus guter Arbeit hervorragende Qualität wird. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten täglich einen entscheidenden Beitrag zu unserem Erfolg. Ihr Einsatz, ihre Fachkompetenz und ihre Leidenschaft für das Handwerk sind die Grundlage für diese Auszeichnung“, betonen Vater und Sohn.



Es ist vermutlich genau das Besondere an MERTE: Dass man dort trotz aller Größe und Entwicklung nie vergessen hat, worauf es am Ende ankommt – auf Menschen, auf Vertrauen und auf ehrliches Handwerk. Oder anders gesagt: 125 Jahre Geschichte sind kein Grund, sich auszuruhen, sondern Verpflichtung, jeden Tag weiterzumachen.

