Wo Natur ihre größte Bühne hat

Der größte Naturpark Deutschlands liegt nicht in den Alpen, nicht an der Küste und auch nicht im Schwarzwald. Er liegt hier – mitten im Herzen Deutschlands, im Sauerland. Eine Erkenntnis, die selbst viele Einheimische überrascht. Mit mehr als 4.215 Quadratkilometern verbindet der Naturpark Sauerland Rothaargebirge das Sauerland, das Siegerland und das Wittgensteiner Land zu einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Er bildet die grüne Bühne für den Rothaarsteig und für unzählige Naturerlebnisse, die Wanderer Jahr für Jahr begeistern.



„Der Naturpark ist weit mehr als ein Schutzgebiet. Er ist Lebensraum, Wirtschaftsraum und Erholungsraum zugleich. Unsere Aufgabe ist es, diese Qualitäten zu erhalten und gemeinsam mit den Menschen der Region weiterzuentwickeln“

– Detlef Lins, Geschäftsführer Naturpark Sauerland Rothaargebirge



Hier prägen dichte Wälder, aussichtsreiche Höhenzüge, klare Bäche, stille Täler, Moore, Heiden und Wiesen das Landschaftsbild. Seltene Tier- und Pflanzenarten finden hier ebenso ihren Lebensraum wie Menschen, die Ruhe, Erholung und authentische Natur suchen. Der Naturpark ist kein Freilichtmuseum, sondern eine lebendige Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten von Land- und Forstwirtschaft geprägt wird und deren Schönheit gerade aus diesem harmonischen Miteinander entsteht.



Eine lebendige Kulturlandschaft

Der Rothaarsteig bildet das grüne Rückgrat dieser Landschaft. Er führt Wanderer mitten hinein in die Vielfalt des Naturparks und macht dessen Besonderheiten unmittelbar erlebbar. Ob an den Quellen von Ruhr, Lenne oder Sieg, auf den Hochheiden rund um Winterberg, durch uralte Buchenwälder oder entlang weiter Panoramablicke – jeder Abschnitt erzählt seine eigene Geschichte.

Dabei versteht sich der Naturpark nicht nur als Bewahrer wertvoller Lebensräume. Er gestaltet aktiv die Zukunft der Region mit. Umweltbildung, Naturerlebnis, nachhaltiger Tourismus, Klimaschutz und regionale Wertschöpfung gehören zu seinen zentralen Aufgaben. Ranger, Naturparkführer und zahlreiche Partner sorgen dafür, dass Besucher die Landschaft verstehen, erleben und zugleich respektieren lernen.



Lebensraum, Erholungsraum und Zukunftsraum

Gerade im Jubiläumsjahr des Rothaarsteigs wird deutlich, wie eng Wanderweg und Naturpark miteinander verbunden sind. Ohne die außergewöhnliche Landschaft gäbe es den Weg der Sinne nicht – und ohne Menschen, die diese Landschaft pflegen und bewahren, würde sie ihren unverwechselbaren Charakter verlieren.



„Natur erleben und gleichzeitig Verantwortung für ihren Erhalt übernehmen – das ist der Gedanke, der den Naturpark und seine Projekte trägt.“

– Detlef Lins



Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge ist nicht nur eine geografische Kulisse, er ist Lebensraum, Erholungsraum und Zukunftsraum – und das grüne Herz einer Region, die ihre größte Stärke seit jeher in ihrer Natur gefunden hat.