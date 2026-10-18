Wo Hühner Generationen verbinden:

Herzensprojekt im Seniorenheim Haus Habbecker Heide

„Wollen wir sie Berta nennen?“, fragt die dreijährige Mila und zeigt auf das braungefiederte Huhn. Gemeinsam mit drei weiteren Hennen soll es heute sein vorübergehendes Zuhause im Garten des Seniorenheims Haus Habbecker Heide des Caritas-Zentrums Finnentrop beziehen. Den passenden Stall dafür bauten Grundschulkinder aus dem Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Finnentrop gemeinsam mit den Bewohnern des Seniorenheims während einer Aktion in den Osterferien. Nun, im Juni, dürfen Berta und ihre gefiederten Freundinnen einziehen – und alle packen mit an. „Ich kümmere mich gern um die Versorgung der Hühner“, sagt Lucia Stokic, Bewohnerin des dem Seniorenheim angegliederten Service Wohnens. Jung und Alt, Haupt- und Ehrenamtliche: Gemeinsam machen sie das Haus Habbecker Heide zu einem geselligen Ort zum Wohlfühlen.

„Wir möchten den Bewohnern eine schöne Abwechslung bieten und lassen uns besondere Aktionen einfallen“, erläutert Natascha Blöink, Marketingbeauftragte des Zentrums, die Ziele des Projektes. Das Projekt steht ganz im Sinne der Caritas-Jahreskampagne „Zusammen geht was“, die generationenverbindende Aktionen fördert.



Gemeinsam mit Cara Siepe aus dem Sozialen Dienst plante Natascha Blöink das Projekt. Doch woher sollten die Hühner kommen? „Leihhühner hätten unser Budget überschritten. Deshalb habe ich mich entschieden, das Projekt zusätzlich ehrenamtlich zu unterstützen und vier unserer eigenen Hühner ins Haus Habbecker Heide zu bringen“, erzählt die engagierte Mitarbeiterin, die das Projekt damit sowohl haupt- als auch ehrenamtlich begleitet.



Generationenverbindendes Projekt

Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtliche versorgten die vier Hennen und erweiterten das Gehege. Schnell wurden die Tiere fester Bestandteil des Alltags und sorgten für gemeinsame Erlebnisse. „Die Hühner wecken Erinnerungen und die Bewohner erzählen dann davon“, freut sich Cara Siepe. Davon profitieren auch die Kindergartenkinder, die regelmäßig das Seniorenzentrum besuchen. Sie lauschen gern den Geschichten von früher und sorgen für frischen Wind im Haus. Eine unbeschwerte Stimmung bringen auch die Schüler des diakonischen Schulprojekts des St.-Ursula-Gymnasiums Attendorn mit. „Sie organisierten beispielsweise einen Hühnernachmittag und gestalteten die Namensschilder“, erklärt Natascha. Apropos Namen: Kinder und Bewohner gaben den Hühnern gemeinsam Namen. Auch eine Berta sollte dabei sein, was besonders Mila freut. Nach vier Wochen kehrten die Hühner in ihr Zuhause zurück. Doch das Projekt geht weiter: Künftig kommen sie regelmäßig zur Kurzzeitpflege ins Seniorenzentrum und ermöglichen neue Begegnungen zwischen Jung und Alt.

Quelle: Natascha Blöink Besuchermädels Mila und ihre Freundin Quelle: Natascha Blöink Hühner Quelle: Natascha Blöink Namensschilder Hühner

Die Welt ein Stück besser machen

„Viele unserer Angebote wären ohne Ehrenamt nicht möglich. Menschen jeden Alters bringen ihre Ideen ein und davon profitieren alle.“ Wie vielfältig dieses Engagement ist, zeigen die zahlreichen Ehrenamtlichen im Seniorenheim: Sie kommen regelmäßig zum Drehorgelspielen vorbei, begleiten Bewohner zu Arztterminen oder nehmen sich einfach Zeit zum Zuhören. Auch die ehrenamtliche Hühnerversorgerin Lucia Stokic betont, wie wertvoll diese Momente sind: „Die Dankbarkeit kommt von Herzen. Das gibt mir unglaublich viel.“ Das Hühnerprojekt zeigt: Kleine Ideen können viel bewegen und Menschen verbinden.

