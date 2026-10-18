Magazin für die Sauerländer Lebensart

Wo Hühner Generationen verbinden:

Im Seniorenheim Haus Habbecker Heide verbinden Hühner in einem Herzensprojekt Generationen miteinander. Gemeinsam mit Cara Siepe plante Natascha Blöink das Projekt.

18. Oktober 2026 | 3 Minuten Lesezeit
Lucia Stokic mit Huhn Berta

Quelle: Natascha Blöink

Herzensprojekt im Seniorenheim Haus Habbecker Heide

„Wollen wir sie Berta nennen?“, fragt die dreijährige Mila und zeigt auf das braungefiederte Huhn. Gemeinsam mit drei weiteren Hennen soll es heute sein vorübergehendes Zuhause im Garten des Seniorenheims Haus Habbecker Heide des Caritas-Zentrums Finnentrop beziehen. Den passenden Stall dafür bauten Grundschulkinder aus dem Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Finnentrop gemeinsam mit den Bewohnern des Seniorenheims während einer Aktion in den Osterferien. Nun, im Juni, dürfen Berta und ihre gefiederten Freundinnen einziehen – und alle packen mit an. „Ich kümmere mich gern um die Versorgung der Hühner“, sagt Lucia Stokic, Bewohnerin des dem Seniorenheim angegliederten Service Wohnens. Jung und Alt, Haupt- und Ehrenamtliche: Gemeinsam machen sie das Haus Habbecker Heide zu einem geselligen Ort zum Wohlfühlen.
„Wir möchten den Bewohnern eine schöne Abwechslung bieten und lassen uns besondere Aktionen einfallen“, erläutert Natascha Blöink, Marketingbeauftragte des Zentrums, die Ziele des Projektes. Das Projekt steht ganz im Sinne der Caritas-Jahreskampagne „Zusammen geht was“, die generationenverbindende Aktionen fördert.

Gemeinsam mit Cara Siepe aus dem Sozialen Dienst plante Natascha Blöink das Projekt. Doch woher sollten die Hühner kommen? „Leihhühner hätten unser Budget überschritten. Deshalb habe ich mich entschieden, das Projekt zusätzlich ehrenamtlich zu unterstützen und vier unserer eigenen Hühner ins Haus Habbecker Heide zu bringen“, erzählt die engagierte Mitarbeiterin, die das Projekt damit sowohl haupt- als auch ehrenamtlich begleitet.

Generationenverbindendes Projekt
Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtliche versorgten die vier Hennen und erweiterten das Gehege. Schnell wurden die Tiere fester Bestandteil des Alltags und sorgten für gemeinsame Erlebnisse. „Die Hühner wecken Erinnerungen und die Bewohner erzählen dann davon“, freut sich Cara Siepe. Davon profitieren auch die Kindergartenkinder, die regelmäßig das Seniorenzentrum besuchen. Sie lauschen gern den Geschichten von früher und sorgen für frischen Wind im Haus. Eine unbeschwerte Stimmung bringen auch die Schüler des diakonischen Schulprojekts des St.-Ursula-Gymnasiums Attendorn mit. „Sie organisierten beispielsweise einen Hühnernachmittag und gestalteten die Namensschilder“, erklärt Natascha. Apropos Namen: Kinder und Bewohner gaben den Hühnern gemeinsam Namen. Auch eine Berta sollte dabei sein, was besonders Mila freut. Nach vier Wochen kehrten die Hühner in ihr Zuhause zurück. Doch das Projekt geht weiter: Künftig kommen sie regelmäßig zur Kurzzeitpflege ins Seniorenzentrum und ermöglichen neue Begegnungen zwischen Jung und Alt.

Besuchermädels Mila und ihre FreundinQuelle: Natascha Blöink
Besuchermädels Mila und ihre Freundin
HühnerQuelle: Natascha Blöink
Hühner
Namensschilder HühnerQuelle: Natascha Blöink
Namensschilder Hühner

Die Welt ein Stück besser machen
„Viele unserer Angebote wären ohne Ehrenamt nicht möglich. Menschen jeden Alters bringen ihre Ideen ein und davon profitieren alle.“ Wie vielfältig dieses Engagement ist, zeigen die zahlreichen Ehrenamtlichen im Seniorenheim: Sie kommen regelmäßig zum Drehorgelspielen vorbei, begleiten Bewohner zu Arztterminen oder nehmen sich einfach Zeit zum Zuhören. Auch die ehrenamtliche Hühnerversorgerin Lucia Stokic betont, wie wertvoll diese Momente sind: „Die Dankbarkeit kommt von Herzen. Das gibt mir unglaublich viel.“ Das Hühnerprojekt zeigt: Kleine Ideen können viel bewegen und Menschen verbinden.

Platzhalter für Autorenbild

Silke Meier

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Die Titelseite der neuen Ausgabe von „An Bigge, Lenne und Fretter“ zeigt die in den Jahren 1859 bis 1861 errichtete und unter Denkmalschutz stehende Bogenbrücke über die Lenne bei Lenhausen.
Kunst und Kultur
Heimatkundliche Beiträge Heft 53 vom Heimatbund der Gemeinde Finnentrop
23. November 2020 | 2 Minuten Lesezeit
Foto: Förderbescheid für den Neubau des Küppelturms übergeben (vordere Reihe v.re.): Ferdinand Aßhoff, Bürgermeister Christoph Weber, Herbert Kordel, Dipl.-Ing. Jürgen Schmidt, Ortsheimatpfleger Carlo Düring und Bezirksausschussvorsitzender Jürgen Lipke; (hintere Reihe v.re.) LEADER-Regionalmanagerin Miriam Schulte-Remmert, Dominik Kotthoff und Fachbereichsleiter Heinz Hiegemann (beide Stadt Meschede). Bildnachweis: Stadt Meschede
Land
Küppelturm: Förderbescheid für Neubau des Freienohler Wahrzeichens übergeben
6. August 2020 | 2 Minuten Lesezeit
Land
Kloster Oelinghausen
7. Oktober 2023 | 4 Minuten Lesezeit