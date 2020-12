Wo Handwerk kein Fake ist

Bäckerei Runte in Marsberg

Es hat wohl etwas mit Handwerker-Ehre zu tun. Denn, wenn Bäckermeister Roman Gerlach von Handarbeit spricht, dann meint er auch echtes Hand-Werk. Davon konnten wir uns bei einem Besuch in seiner Backstube überzeugen.

In der Weihnachtsbäckerei…

gibt´s wirklich „so manche Leckerei“. Aber vor allem – besonders in diesen Wochen – jede Menge Arbeit. Frisch geformte Spekulatius müssen vom Blech in den Backofen. Dort genau die richtige Menge verweilen und dann schnell wieder runter vom Blech, „damit sie nicht ankleben“, wie uns Roman Gerlach erklärt. Dabei reibungsloses und schnelles Arbeiten enorm wichtig.

Das Rezept für die Spekulatius ist natürlich geheim, aber einige Zutaten verrät uns Roman Gerlach dann doch: „Muskat, Kardamom, Tonka-Bohne, Koriander, Ingwer Nelke…“ Aber wie so oft im Leben: Auf die richtige Mischung kommt es an. Und natürlich auch auf gute Zutaten. Die bezieht Gerlach aus den heimischen Apotheken. Alle Zutaten werden frisch gemahlen und genau abgewogen.

Foto: Jürgen Eckert

Dieses genaue, handwerkliche Arbeiten mit viel Erfahrung und Liebe zur Backkunst lohnt sich: „Unsere Kunden wissen den echten Geschmack zu schätzen“, erklärt uns der Bäckermeister, „Letztes Jahr konnten wir wegen Personalmangel nur zwei Mal backen. Das hat unseren Kunden so gar nicht gefallen. Sie verlangten immer wieder nach ‚ihren’ Spekulatius“. Dank einer Personalaufstockung kommt es jetzt nicht mehr zu Engpässen: „Wenn sie alle sind, machen wir eben neue.“

Gute Zutaten und ausschließlich Handarbeit

Den Kunden geht es aber nicht nur um das Weihnachtsgebäck. Auch alles andere, das in der Bäckerei Runte verkauft wird, ist echte Handarbeit – aus ausgesuchten Rohstoffen und Naturprodukten. „Wir backen ausschließlich mit Natursauerteig, der jeden Tag in drei Stufen neu gezüchtet wird“, so Roman Gerlach. Auch glutenfreies Brot wird auf Wunsch gebacken. „Ja, hier wird wirklich alles selbstgemacht. Es gibt ein festes Sortiment, aber wir probieren auch immer wieder etwas Neues aus und nehmen das in unser Programm auf“, so der Bäckermeister, der sich auch bestens in Ernährungswissenschaft auskennt.

Foto: Jürgen Eckert

Roman Gerlach war „eigentlich schon immer Bäcker“. Die Bäckerei hat der Obermarsberger vor 20 Jahren übernommen. Eine Traditionsbäckerei, die schon 1802 vom Bäckermeister Runte gegründet wurde, dann in der Hand von Heinrich und Jo Jesper war und die nun Roman Gerlach leitet.

Insgesamt 28 Mitarbeiter sind für ihn tätig, sechs davon sind Bäcker, einige im Verkauf und eine Mitarbeiterin bringt die frischen Backwaren von Haus zu Haus. Seit wenigen Monaten beschäftigt Gerlach auch eine Konditormeisterin: Anja Rau. So kann auch die Nachfrage nach süßen Backwaren, nach Kuchen und Torten gestillt werden. „Der Renner ist die Hindenburg-Torte“, verrät sie, „aber auch Marzipan-Rollen sind heiß begehrt.“

Neben der Bäckerei gibt es in Marsberg noch drei andere Möglichkeiten, die leckeren Spezialitäten von Roman Gerlach und seinem Team zu genießen: im Café Kim im Marsberger Marien-Hospital, im Café NO“H“AH“ und im „R7 Imbiss-Diner“, einem im American Style eingerichteten Schnellrestaurant. Auch hier wird noch alles mit der Hand gemacht, jeder Salat, jedes Schnitzel, jede Sauce. Und das bestätigt uns auch seine Mitarbeiterin Sarah, die im R7 beschäftigt ist: „Hier wird noch jedes Schnitzel mit der Hand geklopft.“

Echtes Handwerk – echter Geschmack. Diese Tradition hat im Sauerland zum Glück noch immer „goldenen Boden“.

Foto: Jürgen Eckert

Echtes Handwerk – echter Geschmack. Diese Tradition hat im Sauerland zum Glück noch immer „goldenen Boden“.

Bäckerei Runte

Weist 22, 34431 Marsberg

Tel. 02992 2569

www.runte-marsberg.de