Wo früher die Feuerwehr ausrückte, wird heute groß aufgekocht

Seinen Namen trägt das Spritzenhaus nicht aus nostalgischen Gründen. Das 1910 errichtete Gebäude war tatsächlich über Jahrzehnte Standort der Esloher Feuerwehr. Bis in die 1960er Jahre rückten von hier die Feuerwehrleute des Ortes aus. Später wurde aus dem Feuerwehrhaus eine Gaststätte mit Restaurant – und das Spritzenhaus entwickelte sich zu einer weit über Eslohe hinaus bekannten Adresse Doch auch diese Zeit ging irgendwann zu Ende. Nach der Schließung dauerte es Jahre, bis das besondere Gebäude eine neue Perspektive bekam.



Ein Stück Eslohe bewahrt

Eine entscheidende Rolle spielte dabei Familie Stinn, die in unmittelbarer Nachbarschaft das gleichnamige Modehaus betreibt. Sie kaufte das historische Gebäude, ließ es aufwendig sanieren und mit viel Gespür für seine Geschichte und seinen Charakter herrichten. Was noch fehlte, war ein Gastronom, der diesen besonderen Ort mit Leben füllen konnte.



Heute ist er gefunden: Altin Musaj führt das Spritzenhaus gemeinsam mit seiner Familie mit einer Leidenschaft, die man als Gast schnell spürt. Aus dem historischen Sauerländer Spritzenhaus ist ein italienisches Restaurant mit besonderem Anspruch geworden.



Wer dabei nur an Pizza und Pasta denkt, unterschätzt die Küche. Natürlich gehören die italienischen Klassiker dazu. Doch Kalbsrücken mit Parmaschinken und Salbei, Perlhuhnbrust mit Edelpilzen und Trüffelsoße, Rinderfilet, Dorade oder Riesengarnelen zeigen, welchen Anspruch die Küche darüber hinaus verfolgt.

Quelle: Spritzenhaus Eslohe

Eine Entdeckung, die sich herumsprechen darf

Vielleicht ist genau das die Überraschung: Mitten in Eslohe findet sich in einem der markantesten historischen Gebäude des Ortes eine Gastronomie, für die sich auch eine weitere Anfahrt lohnt. Sauerländer Geschichte, italienische Lebensart, eine besondere Küche und eine Gastgeberfamilie, die für ihr Restaurant lebt – eine ungewöhnliche Verbindung, die erstaunlich gut zusammenpasst.



Das alte Spritzenhaus hat damit wieder das bekommen, was es über viele Jahrzehnte immer gewesen ist: eine Aufgabe mitten im Leben des Ortes. Und eine Adresse, die ruhig noch ein bisschen bekannter werden darf. (hh)

Weitere Informationen zum Spritzenhaus Eslohe unter: https://www.spritzenhaus-eslohe.de/