„Wo einkaufen Begegnung wird. Mitten in Schmallenberg.“

Die Werbegemeinschaft Schmallenberg ist Herz und Impulsgeber einer lebendigen Stadt

Wer durch die historische Altstadt von Schmallenberg flaniert, merkt es sofort: Hier ist Einkaufen mehr als Konsum. Hier ist Einkaufen auch Begegnung, Erlebnis und Entdeckung. In den liebevoll gestalteten Läden entlang der West- und Oststraße begegnet man nicht nur schönen Dingen, sondern vor allem: Menschen, die ihre Stadt lieben.

Und das hat System. Denn hinter diesem besonderen Schmallenberger Flair steht seit fast 75 Jahren ein starker Zusammenschluss: die Werbegemeinschaft Schmallenberg. Über 130 engagierte Geschäftsleute, von alteingesessenen Familienbetrieben bis hin zu jungen Kreativen gestalten sie gemeinsam das Bild der Einkaufs- und Kulturstadt Schmallenberg.



Was die Werbegemeinschaft so besonders macht? Sie ist viel mehr als eine Interessenvertretung. Sie ist Motor, Netzwerk und Ideenschmiede, die mit Veranstaltungen wie dem Frühlings- und Herbsteinkauf, dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt oder dem beliebten Candle-Night-Shopping immer wieder neue Akzente setzt. Die Schmallenberger CityCard schafft zusätzlichen Mehrwert für Kundschaft und Gemeinschaft.

Quelle: WOLL Magazin

„Wir sind mehr als nur Händler“, bringt es Marc Brüggemann, Vorstand der Werbegemeinschaft, auf den Punkt. „Wir sind Gastgeber unserer Stadt – mit Herz, Haltung und Ideen.“



Doch das Engagement geht tiefer: Gemeinsames Marketing, nachhaltige Projekte, Austauschformate, digitale Weiterentwicklung. Hier wird Zukunft aktiv gestaltet. Und das mit einem klaren Ziel: Schmallenberg soll auch morgen noch der Ort sein, an dem man gern einkauft, sich wohlfühlt und sich zu Hause fühlt.

Vera Geuecke vom „Lieblingsladen“ in der Weststraße sagt es so: „Wer in Schmallenberg einkauft, unterstützt nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die Kultur, die Feste und das Lebensgefühl unserer Stadt.“



Die Werbegemeinschaft zeigt, was möglich ist, wenn Menschen zusammenhalten. Wenn aus Einzelhändlern Stadtgestalter werden. Und wenn eine Innenstadt zeigt: Hier ist Leben. Hier ist Schmallenberg.



Schmallenberg entdecken heißt, das Besondere zu finden und zu spüren, willkommen zu sein.

Weitere Infos unter: www.schmallenberg-direkt.de