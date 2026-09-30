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Wo die Seele Weite findet

Der Seelenplatz auf der Schwartmecke oberhalb von Cobbenrode lädt zum verweilen, ausruhen und Energie tanken ein. Er bietet eine Panoramablick auf die Täler, Berge und Wälder des Sauerlands.

30. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Seelenplatz Cobbenrode

Quelle: Cobbenrode

Der Seelenplatz oberhalb von Cobbenrode lädt zum Innehalten und Kraftschöpfen ein

Manche Orte muss man besuchen, um ihre besondere Wirkung zu verstehen. Der Seelenplatz auf der Schwartmecke oberhalb von Cobbenrode ist ein solcher Ort. Abseits des Alltags öffnet sich hier der Blick über Wälder, Höhen und Täler – ein Platz zum Durchatmen, Innehalten und Kraftschöpfen.

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz an der B 55 beim Landgasthof Willmes „Zur schönen Aussicht“. Von dort führt der Weg durch die Landschaft und über den rund 350 Meter langen „Pfad der Farben“ zum Seelenplatz. Vier Stationen regen unterwegs dazu an, Farben bewusst wahrzunehmen. Denn Farben beeinflussen Stimmungen, wecken Erinnerungen und können von jedem Menschen anders empfunden werden.

Kulinarik geniessen mit Herz und AtmosphäreQuelle: WOLL-Verlag

Am Ende des Weges wartet der neu gestaltete Aussichtspunkt auf dem Schneiderskopf. Eine Sauerland-Ruheschaukel lädt dazu ein, den Blick über Cobbenrode schweifen zu lassen. Wer es geschützter mag, findet in einem überdimensionalen Sitzfass einen gemütlichen Platz. Wind, Wald und Weite schaffen eine Atmosphäre, in der die Gedanken zur Ruhe kommen können.

Entstanden ist der Seelenplatz auf Initiative des Trinkerklubs Cobbenrode 1984. Mit ehrenamtlichem Engagement und Unterstützung des Förderprogramms „LEADER 4 mitten im Sauerland“ wurde der frühere Aussichtspunkt zu einem besonderen Ziel für Einheimische und Gäste. Das Sitzfass verfügt zudem über ein Solarpaneel und eine Ladestation.

Die Faszination des gut zugänglichen Seelenplatzes liegt in seiner Einfachheit: ankommen, Platz nehmen, weiterschauen – und für einen Moment nichts müssen.


Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

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