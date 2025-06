Wo der Alltag Pause macht: OASE im Kloster Königsmünster

Wer in unserer schnellen, lärmenden Welt einen Ort sucht, an dem man wieder bei sich selbst ankommen kann, der findet ihn auf einem der schönsten Hügel Meschedes: im Kloster Königsmünster – genauer gesagt in der OASE, dem geistlich-offenen Begegnungshaus der Benediktinerabtei. Der Name ist Programm: ein Ort der Stille, der Begegnung, der kleinen Auszeiten vom großen Trubel.

Einfach mal raus – und rein ins Wesentliche

Die OASE bietet genau das, wonach sich viele Menschen heute sehnen: Ruhe ohne Zwang, Gemeinschaft ohne Verpflichtung und Spiritualität ohne Dogma. Ob für ein Wochenende, einen Tag oder auch nur ein paar Stunden – Gäste sind eingeladen, durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und sich inspirieren zu lassen. Die Atmosphäre: wohltuend, achtsam, offen für jede und jeden.

Angebote, die guttun – und nachklingen

Das Spektrum reicht von Kloster auf Zeit für Menschen, die mitleben und mitbeten möchten, bis zu kreativen Kursen, die Körper, Geist und Seele ansprechen: Meditation, Bibliodrama, Ikonenmalerei, Yoga, Schreibwerkstätten oder Tage der Stille. Wer möchte, kann einfach da sein, schweigen, im Klostergarten spazieren oder am Stundengebet teilnehmen. Alles kann, nichts muss.

Ein besonderes Highlight sind die „OASE-Tage“ für junge Erwachsene – mit Gesprächen, Kochen, Kreativem und Zeit für Fragen, die sonst oft zu kurz kommen. Aber auch gestandene Lebenssucher finden hier Impulse für persönliche Neuausrichtung, Orientierung oder einfach eine wohltuende Pause.

Gastfreundschaft mit benediktinischem Herz

Die Brüder des Klosters leben nach der Regel des heiligen Benedikt – und das spürt man: Gastfreundschaft ist hier keine Geste, sondern eine Haltung. Die OASE ist kein Wellnesshotel, sondern ein echter Rückzugsraum, liebevoll geführt, schlicht und zugleich inspirierend. Wer einmal da war, nimmt oft mehr mit nach Hause als nur eine gute Erinnerung.

Ein Ort, der bleibt

In einer Zeit, in der vieles laut, hektisch und unverbindlich ist, ist die OASE ein leiser, starker Gegenentwurf. Kein großes Spektakel – aber eine wohltuende Einladung: Komm wie du bist. Geh wie verwandelt.

Weitere Infos und das aktuelle Programm:

www.kloster-koenigsmuenster.de/oase

Wie die Pilgerrose ins Sauerland kam

Nach einer ersten Pflanzung im Jahr 2021 in Remblinghausen, ist die Pilgerrose seit einiger Zeit auch am Eingang der OASE in der Abtei Königsmünster angekommen. „Viele Stationen auf dem Jakobswegen, die durch das Sauerland nach Köln und weiter nach Spanien führen, sind Orte, an denen die Pilgerrose einen schönen Platz bekommen sollte“, meint Dr. Norman Sinclair, der Pilgerrosen-Botschafter aus dem Münsterland.

Bruder Benjamin, Leiter des Gastbereiches der OASE, betrachtet prüfend die Pilgerrose am Eingang der OASE in der Abtei Königsmünster. Ein leuchtender Hinweis auf die Jakobswege im Sauerland.