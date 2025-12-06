Wo der Alltag Pause macht: OASE im Kloster Königsmünster

Wer in unserer schnellen, lärmenden Welt einen Ort sucht, an dem man wieder bei sich selbst ankommen kann, der findet ihn auf einem der schönsten Hügel Meschedes: im Kloster Königsmünster – genauer gesagt: in der OASE, dem geistlich-offenen Begegnungshaus der Benediktinerabtei. Der Name ist Programm: ein Ort der Stille, der Begegnung, der kleinen Auszeiten vom großen Trubel.

Die OASE bietet genau das, wonach sich viele Menschen heute sehnen: Ruhe ohne Zwang, Gemeinschaft ohne Verpflichtung und Spiritualität ohne Dogma. Ob für ein Wochenende, einen Tag oder auch nur ein paar Stunden – Gäste sind eingeladen, durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und sich inspirieren zu lassen. Die Atmosphäre: wohltuend, achtsam, offen für jede und jeden.





Angebote, die guttun – und nachklingen



Das Spektrum reicht von Kloster auf Zeit für Menschen, die mitleben und mitbeten möchten, bis zu kreativen Kursen, die Körper, Geist und Seele ansprechen: Meditation, Bibliodrama, Ikonenmalerei, Yoga, Schreibwerkstätten oder Tage der Stille. Wer möchte, kann einfach da sein, schweigen, im Klostergarten spazieren oder am Stundengebet teilnehmen. Alles kann, nichts muss.



Ein besonderes Highlight sind die „OASE-Tage“ für junge Erwachsene – mit Gesprächen, Kochen, Kreativem und Zeit für Fragen, die sonst oft zu kurz kommen. Aber auch gestandene Lebenssucher finden hier Impulse für persönliche Neuausrichtung, Orientierung oder einfach eine wohltuende Pause.



Gastfreundschaft mit benediktinischem Herz



Die Brüder des Klosters leben nach der Regel des heiligen Benedikt – und das spürt man: Gastfreundschaft ist hier keine Geste, sondern eine Haltung. Die OASE ist kein Wellnesshotel, sondern ein echter Rückzugsraum, liebevoll geführt, schlicht und zugleich inspirierend. Wer einmal da war, nimmt oft mehr mit nach Hause als nur eine gute Erinnerung.



Ein Ort, der bleibt



In einer Zeit, in der vieles laut, hektisch und unverbindlich ist, ist die OASE ein leiser, starker Gegenentwurf. Kein großes Spektakel – aber eine wohltuende Einladung: Komm wie du bist. Geh wie verwandelt.



Weitere Infos und das aktuelle Programm:

www.kloster-koenigsmuenster.de/oase