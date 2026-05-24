Wo das Sauerland Reitsportgeschichte schreibt

Das Gestüt Falkenegg im kleinen Obermelbecke wird im Sommer 2026 Gastgeber der Deutschen Islandpferdemeisterschaft

Eine pferdebegeisterte Familie, weite grüne Hügel und eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch – und im Sommer 2026 plötzlich mehrere tausend Besucher, festliche Stimmung und Spitzensport auf höchstem Niveau: Was kaum jemand erwarten würde, wird in Obermelbecke Wirklichkeit. Vom 1. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich das idyllisch gelegene Gestüt Falkenegg in eine große Bühne für Reitleidenschaft, Tempo und Eleganz.



Die Deutsche Islandpferdemeisterschaft kommt ins Sauerland – und mit ihr hunderte Pferde, Deutschlands beste Islandpferdereiterinnen und -reiter sowie pure Festivalatmosphäre zwischen Stallgasse und Ovalbahn.

Quelle: Familie Hufnagel Deutsche Jugendmeisterschaft in Obermelbecke

Was als Vision begann, ist heute ein Herzensprojekt von Lisa und Richard Hufnagel. Aus einem ehemaligen Bauernhof haben sie mit viel Mut, Arbeit und Liebe zum Detail eine moderne Reitanlage geschaffen. Nach erfolgreich veranstalteter NRW-Meisterschaft und Deutscher Jugendmeisterschaft stand fest: Hier ist Platz für mehr. „Wir haben gemerkt, dass hier auch ein noch höheres Level möglich wäre“, sagt Lisa Hufnagel – und lädt nun Deutschlands Islandpferde-Community und Interessierte aus der Region in die grünen Hügel von Obermelbecke ein.

3.000 Besucher erwartet – und viele helfende Hände gesucht

Seit dem Zuschlag im vergangenen Jahr laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Rund 3.000 Besucher werden erwartet. Eine Veranstaltung dieser Größe ist auch für die Region etwas Besonderes – und nur mit viel Unterstützung möglich.



Gesucht werden rund 100 Helferinnen und Helfer.Ob im Catering, bei Ordnung und Sicherheit, Besucherservice oder beim Auf- und Abbau: Jede helfende Hand zählt. „Eine Veranstaltung dieser Größe entsteht nicht allein durch Planung – sie wächst durch Herzblut, Zeit und Leidenschaft der Helfer“, betont Hufnagel. Wer hinter die Kulissen einer Deutschen Islandpferdemeisterschaft blicken und Teil eines ganz besonderen Gemeinschaftserlebnisses sein möchte, ist herzlich willkommen.



Sport und Sommeratmosphäre

Die Meisterschaft beginnt am Mittwoch, 1. Juli 2026, mit ersten Vorentscheidungen. Am Donnerstag folgt die offizielle Eröffnung. Am Freitagabend ist ein Open-Air mit Live-Band im Innenhof geplant – offen für alle aus der Umgebung. Hierzu wird es einen Kartenvorverkauf geben.



Sportlicher Höhepunkt sind die Finalprüfungen am Samstag und die Preisverleihungen am Sonntag. Geritten wird auf der Ovalbahn sowie in den schnellen Passdisziplinen, bei denen es um Tempo geht. Besonders diese Rennen sorgen regelmäßig für Gänsehautmomente – auch bei Nichtreitern.



Neben dem Sport erwartet die Besucher eine sommerliche Festival-Atmosphäre mit guter Verpflegung, Kinderangeboten und viel Gelegenheit, das Sauerland von seiner schönsten Seite zu erleben.

Islandpferde in Obermelbecke

Ein gewachsenes Gestüt

Das Gestüt Falkenegg wurde 2015 gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich entwickelt. Heute verfügt die Anlage über erstklassige Trainings- und Wettkampfbahnen und zieht Reiter aus ganz Deutschland ins Sauerland. „Falkenegg soll ein offener Ort sein – für Sportreiter, Freizeitreiter, Familien und alle, die Natur und Pferde mögen“, so Hufnagel.



Islandpferde selbst begeistern sie besonders: „Sie sind vielseitig, für jedes Alter geeignet und mit ihren besonderen, zusätzlichen Gangarten Tölt und Pass einfach faszinierend.“



Hügel, die sich lohnen

Für Lisa Hufnagel ist das Schönste an einem solchen Großereignis die besondere Stimmung: „Wenn alles aufgebaut ist, Menschen hier campen, gute Laune herrscht und am Ende die Sieger geehrt werden – das berührt mich sehr.“ Ihr Herzenswunsch für diese Tage: „Eine Meisterschaft, die sportlich begeistert und menschlich verbindet. Und bei der am Ende sogar die eher Flachland-erprobten Gäste zugeben müssen: Diese Hügel haben sich gelohnt.“



