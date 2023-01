WM-Titel für Cheyenne Rosenthal

Oberhof (pst). – Das sächsisch-sauerländische Rennrodeldoppel Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal hat erneut Rennrodel-Geschichte geschrieben. Nach dem Gewinn der ersten Weltmeisterschaft der Frauen im Doppelsitzer im vergangenen Jahr in der VELTINS-EisArena in Winterberg legten die beiden Rennrodlerinnen nun nach und gewannen zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Oberhof auch die erste WM-Wertung im Sprint.

„Heute früh der Vorlauf war echt schön. Jetzt am Nachmittag war es eher eine Zitterpartie, weil wir gleich ein kleines Malheur am Start hatten. Aber wir haben gewonnen, da will ich mich erstmal nicht beschweren und hoffe, dass es morgen auch so weitergehen kann“, lautete das Fazit nach dem Sprintrennen, das nur in einem Durchgang entschieden wird, von Degenhardt. Die Rodlerin des RRC Altenberg und Rosenthal vom BSC Winterberg erzielten eine Siegzeit von 31,205 Sekunden. Auf Platz zwei fuhren die beide Österreicherinnen Selina Egle / Lara Kipp (31,221), Dritte wurden Andrea Vötter/Marion Oberhofer (31,228) aus Italien. Die anderen beiden deutschen Doppel Annika Krause / Magdalen Matschina und Elisa-Marie Storch / Elia Reitmeier wurden Zehnte und Elfte.

Auch im Sprint-Wettbewerb der Männer gab es bei den Doppelsitzern einen deutschen Sieg: Den WM-Titel sicherten sich Toni Eggert / Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) vor Tobias Wendl / Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee).

Am morgigen Samstag steht die Titelverteidigung der Weltmeisterschaft über die volle Distanz für das Duo Degenhardt / Rosenthal an.

Bildzeile: Siegerehrung Weltmeisterschaft Rennrodeln Sprint Frauen Doppelsitzer in Oberhof, in der Mitte die neuen Titelträger Jessica Degenhardt (links) vom RRC Altenberg und Cheyenne Rosenthal vom BSC Winterberg. – Foto: BSD/ManLV