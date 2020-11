Wissenswertes Gegacker

Braune Hühner legen braune Eier und weiße Hühner weiße? Nein, ganz so einfach ist das nicht. Die Schale des Hühnereies hat rein gar nichts mit der Farbe des Federkleides zu tun. Ob die Eier braun oder weiß werden, hängt allein mit der Genetik des Huhnes zusammen. Und wer nicht abwarten möchte, welche Farbe die Eier denn nun bekommen werden, der muss einen Blick hinter die Ohrläppchen der Hennen werfen. Dort befinden sich die sogenannten Ohrscheiben. Sind diese weiß, werden auch die Eier weiß. Bei roten Ohrscheiben gibt es braune Eier. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Egal, ob braun oder weiß, zerbrechlich sind beide. Das weiß jeder, dem schon mal ein Ei aus der Hand geglitten ist. Zack, schon lag es auf dem Boden (Kleiner Tipp: Damit sich die glibbrige Masse leichter vom Boden entfernen lässt, einfach Salz darauf streuen.)

Trotz ihrer Zerbrechlichkeit halten Eier so einiges aus. Bei Punktbelastung sieben, auf die gesamte Oberfläche verteilt 25 Kilogramm. Das liegt an der Schale aus Calciumcarbonat, eines sehr festen Materials, an der gebogenen Schalenform und am Aufbau der Schale, die aus vielen Stäbchen besteht, die direkt nebeneinander liegen.