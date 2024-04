Wissen, was rettet

MEDIGUYS ® – Dein Ansprechpartner für Notfalltraining und Erste-Hilfe-Kurse im Sauerland. Menschlichkeit, Kompetenz und Zuverlässigkeit sind die Werte, auf die es ankommt, um im Ernstfall die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben das Wissen, das rettet und geben es weiter – damit jeder im Notfall zum Retter wird. „Wir sind menschlich, kompetent und zuverlässig. Denn auf diese Werte kommt es an, wenn es darum geht, im Ernstfall die richtigen Entscheidungen zu treffen, Unfälle zu verhindern, bevor sie passieren und vor allem Menschen auf einen Notfall vorzubereiten.“ Das sagt Alexander Kersting, Gesellschafter und Geschäftsführer der MEDIGUYS® GmbH in Schmallenberg-Oberkirchen. Das junge Unternehmen hat sich auf Notfalltraining, Erste-Hilfe-Kurse und Brandschutz-Schulungen im Sauerland spezialisiert.

Eine klare Mission

Mit unserer Vision verfolgen wir ein Ziel: sich in jeder Situation perfekt auf mögliche Gefahren und Herausforderungen des Alltags vorzubereiten. Wir möchten, dass sich nicht nur auf die Hilfe von helfenden Profis verlassen, sondern ein Selbstbewusstsein geschaffen wird, das es zulässt, im Notfall selbstverständlich anzupacken und wichtige Sekunden zu nutzen. Eine kompetente Ausbildung hilft dabei nicht nur, in Gefahrensituationen helfen zu können, sondern schafft eine allgemein intensivere Beschäftigung mit einem so wichtigen Thema wie Schäden abwenden und Leben retten.