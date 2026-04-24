Wirtschaftsforum Bestwig befasste sich mit breitem Themenfeld

Eric Thode von der Bertelsmann Stiftung referierte zum Thema „Beschäftigung im Wandel – Arbeit der Zukunft“. Bettina Kreutzmann stellte den mittlerweile überregional bekannten Verein der NaturRanger vor. Anschließend berichtete Bürgermeister Christoph Rosenau über einige aktuelle Themen aus der Gemeinde Bestwig.

„Gemeinsam ist man stärker!“ – Das ist der Grundgedanke hinter dem Wirtschaftsforum Bestwig. Gegründet als Arbeitskreis Wirtschaft hat sich das Format über Jahre hinweg als wichtiges Format der heimischen Wirtschaft etabliert. Das Gremium mit Vertretern aus Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung versteht sich als Forum für Dialog und Austausch, aber auch zur Entwicklung gemeinsamer Interessen und Initiativen rund um wirtschaftliche Fragen. Mehr Informationen finden sich unter www.bestwig.de/entwickeln/wirtschaft-foerderung/arbeitskreis-wirtschaft im Netz.