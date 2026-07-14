Wirtschaftsförderung gratuliert Schörmann zu hundert Jahren Firmengeschichte

Die Norbert Schörmann GmbH & Co. KG hat ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert. Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann gratulierte der Familie Schörmann und dem gesamten Team persönlich zu diesem besonderen Jubiläum. Anlässlich der Feier überreichte er eine Urkunde mit Baumpatenschaften als Zeichen der Anerkennung. Seit nun 14 Jahren ist der Sanitär-Heizung-Klima-Betrieb auch mit einem eigenen Standort in Winterberg vertreten.

Vom Traditionsbetrieb zum Vier-Generationen-Unternehmen

Was vor hundert Jahren als kleiner Handwerksbetrieb im Hochsauerlandkreis begann, führt Norbert Schörmann heute in der vierten Generation, unterstützt von Anlagenmechanikermeister Christian Schörmann. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt im Gewerbegebiet Bruchhausen bei Olsberg, ergänzt seit 14 Jahren durch den eigenen Standort in Winterberg. Von dort aus betreut das Team Kundinnen und Kunden in der gesamten Region rund um Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Anerkennung für ein Familienunternehmen

„Ein Unternehmen, das seit hundert Jahren Generationen von Kundinnen und Kunden begleitet, hat sich diese Würdigung verdient“, sagt Winfried Borgmann, Wirtschaftsförderer der Stadt Winterberg. „Die Baumpatenschaft steht dafür, dass wir mit Schörmann nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft schauen.“

Am Tag der Feier gab es viel zu erzählen, von langjährigen Kundinnen und Kunden über treue Beschäftigte bis zu den Auszubildenden, die das Unternehmen in hundert Jahren Firmengeschichte begleitet haben. Einen kuriosen Rekord gab es obendrein, denn der Termin fiel auf den bislang heißesten Tag der Unternehmensgeschichte.