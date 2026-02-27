Wirtschaft trifft Schule in Olpe – Ressource Wasser im Mittelpunkt

Auf dem Podium diskutierten Timotheus Hofmeister, Geschäftsführer der Tracto-Technik GmbH & Co. KG (Saalhausen), und Rupprecht Kemper, ehemaliger Geschäftsführer der Gebr. Kemper GmbH & Co. KG (Olpe), mit den Schülerinnen und Schülern. Moderiert wurde die Runde von Jörg Bartmann (Sauerland initiativ e.V.), unterstützt von Pia Weber, Lehrerin am Gymnasium Olpe.

Wasser als Ressource und Verantwortung

„Wasser ist Energie“, erklärte Rupprecht Kemper. Das Unternehmen Kemper sorgt durch innovative Lösungen in der Trinkwasserinstallation dafür, dass Wasser in Gebäuden sicher und hygienisch fließt. „Unsere Wasserversorgung hier im Kreis Olpe ist erstklassig“, ergänzte Timotheus Hofmeister vom Unternehmen Tracto-Technik . Dennoch altern Leitungen und werden mit der Zeit brüchig. Das Unternehmen Tracto-Technik trägt mit seiner grabenlosen Rohrleitungstechnologie dazu bei, die Trinkwasser-Infrastruktur effizient zu modernisieren. Hofmeister lobte die Schülerinnen und Schüler, die zwei Stunden volle Aufmerksamkeit zeigten und mit ihren Fragen zu einer gelungenen Diskussionsrunde beitrugen.

Nachhaltigkeit beginnt bei jedem

Die Diskussion machte deutlich: Jeder kann dazu beitragen, Wasser zu schützen und nachhaltig zu nutzen. „Wasser ist Wohlstand und da, wo Wasser ist, ist Leben“, erklärte Moderator Bartmann. Unternehmen tragen ebenfalls Verantwortung. Nachhaltig wirtschaften ist Pflicht. Moderne Filter- und Aufbereitungssysteme ermöglichen bereits heute einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser und sind zentraler Bestandteil in der Gebäudetechnik.

Abschließend richteten die Podiumsgäste ermutigende Worte an die Schülerinnen und Schüler: „Wenn ich euch sehe, sehe ich die Zukunft“, sagte Hofmeister. „Geht euren Interessen nach, die Zukunft gehört euch“, ergänzte Kemper. Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen sei Mut und Zuversicht gefragt, um Dinge anzupacken und die Zukunft aktiv zu gestalten.

Über Sauerland Initiativ e.V.

Sauerland Initiativ e.V. ist eine unternehmergetragene Initiative im Sauerland, die sich seit über 26 Jahren für eine starke regionale Wirtschaft und ein positives Image der Region einsetzt. Von Unternehmern und namhaften Persönlichkeiten aus der Region. Sie alle haben eine gemeinsame Vision: dem Sauerland als gesunde, mittelständisch geprägte Wirtschaftsregion eine stärkere Stimme verschaffen. Weitere Informationen unter: https://sauerlandinitiativ.de/wer-wir-sind/