Wirtschaft trifft Schule in Olpe: Dialog über die Zukunft der Ressource Wasser

Am kommenden Donnerstag, 26. Februar 2026 von 14:00 bis 16:00 Uhr, lädt die Unternehmervereinigung Sauerland Initiativ e.V. gemeinsam mit dem Städtischen Gymnasium Olpe zu einer Dialogveranstaltung ein. Im Mittelpunkt steht das Thema Wasser, als Lebensgrundlage, Innovationsmotor und Zukunftsthema für Industrie und Gesellschaft.

Im Rahmen einer Dialogrunde mit Schülerinnen und Schüler diskutieren:

Rupprecht Kemper, ehemals Geschäftsführer der Gebr. Kemper GmbH & Co. KG aus Olpe

Timotheus Hofmeister, Geschäftsführer Tracto-Technik GmbH & Co. KG aus Lennestadt-Saalhausen

Die Moderation übernimmt Jörg Bartmann, journalistischer Berater von Sauerland Initiativ e. V. Als Co-Kommentatorin begleitet Pia Weber, Lehrerin am Städtischen Gymnasium Olpe, die Diskussion.

Ziel der Reihe „Wirtschaft trifft Schule“ ist es, Wirtschaft und junge Menschen direkt miteinander ins Gespräch zu bringen. Unternehmen erhalten Einblicke in die Sichtweisen der kommenden Generation, während Schülerinnen und Schüler praxisnahe Impulse aus der unternehmerischen Realität gewinnen.

„Gerade Zukunftsthemen wie der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser zeigen, wie eng wirtschaftlicher Erfolg, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbunden sind. Der Dialog mit jungen Menschen ist dabei entscheidend“, betont Tobias Metten, Vorstandsvorsitzender von Sauerland Initiativ e.V.

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie interessierte Gäste aus der Region.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie unter: https://sauerlandinitiativ.de/

Über Sauerland Initiativ e.V. :

Die Unternehmervereinigung Sauerland Initiativ e.V. setzt sich seit 25 Jahren für das Sauerland und damit für eine der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands ein. Engagiert sind in der Initiative namhafte Unternehmen aus nahezu allen Branchen und Wirtschaftsbereichen im Sauerland sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben. Die Mitgliedsunternehmen, vom Gastronomiebetrieb bis zum international engagierten Weltmarktführer, stehen für mehr als 120.000 Mitarbeiter und für ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro.