„Wirtschaft trifft Schule“ in Meschede

Zwischen Likes und Loyalität – wie Unternehmen junge Menschen erreichen

Meschede, 09. Oktober 2025 – Große Namen, spannende Impulse und ein reger Austausch zwischen Schule und Wirtschaft: Die zweite Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Wirtschaft trifft Schule“ am Gymnasium der Benediktiner Meschede widmete sich dem Thema Marketing im Zeitalter von Social Media und Authentizität.

Auf dem Podium diskutierten Carsten Cramer (Geschäftsführer Borussia Dortmund), Michael Mailänder (Leiter Sponsoring/Eventmanagement der Brauerei C. & A. Veltins) und Walter Mennekes (Unternehmer und 2. Vizepräsident des FC Bayern München) mit Schüler:innen, Unternehmer:innen und Gästen.

Zentrale Fragen lauteten: Wie erreichen Unternehmen heute junge Menschen? Welche Rolle spielen Glaubwürdigkeit, Werte und Loyalität? Und wie können Jugendliche selbst Einfluss auf die Kommunikation der Zukunft nehmen?

Quelle: Sauerlandinitiativ

Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Jörg Bartmann (Sauerland Initiativ), unterstützt von Marius Beitzel, Lehrer am Gymnasium der Benediktiner, als Co-Kommentator. Für den feierlichen Auftakt sorgten Abt Dr. Cosmas Hoffmann (OSB) und Frank Höhne (Sauerland Initiativ).

Transparenz, Authentizität und Werteorientierung

Ein besonderes Highlight war die aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler: Mit eigenen Fragen und Beiträgen brachten sie ihre Sichtweisen ein und machten deutlich, dass für ihre Generation vor allem Transparenz, Authentizität und Werteorientierung entscheidend sind.

„Die Aufmerksamkeit blieb 2 Stunden hoch,“ so der souveräne Moderator Jörg Bartmann, „eine tolle Vorbereitung seitens der Schüler trug ihre Früchte. Es gab Einblicke in Strategien von Veltins, des BVB und des FC Bayern München.“ Auch für Walter Mennekes war es ein gelungener Nachmittag: „Die Gymnasiasten waren neugierig und sehr interessiert, das ist wohl die beste Grundlage für neue Entdeckungen und jede Innovation.“

Starke Zukunft unserer Region

„Genau dieser Dialog ist unser Ziel“, betonte Frank Höhne, Geschäftsführer von Sauerland Initiativ. „Nur wenn Wirtschaft und junge Menschen ins Gespräch kommen, können wir voneinander lernen und gemeinsam Ideen für eine starke Zukunft unserer Region entwickeln.“

Mit der Reihe „Wirtschaft trifft Schule“ schafft Sauerland Initiativ eine Plattform, die Unternehmer:innen, Schüler:innen und Lehrkräfte zusammenbringt – praxisnah, offen und zukunftsorientiert. Die nächste Veranstaltung ist bereits in Planung.

Quelle: Sauerlandinitiativ

