„Wir sind Sturmtag!“

Alljährlich am Mittwoch vor Pfingsten, in diesem Jahre also am 24. Mai, erinnert sich die Bürgerschaft der alten Badestadt an ein für die Ortsgeschichte wichtiges Kampfgeschehen. Sie tun dies vielfältig, kreativ und friedlich, vor allem auch zusammen als Gemeinschaft, über alle Altersgrenzen hinweg und gleichgülig, ob alteingesessen oder zugezogen. Und sie tun dies in bester Eintracht mit den Nachbarorten und der Stadt Soest.

Am 17. Mai 1448, es war der Mittwoch vor dem hochheiligen Pfingstfest vor genau 575 Jahren, versuchten die seit dem Jahre 1444 von Kurköln abtrünnigen Soester die treu zum damaligen rheinischen Landesherrn stehende Stadt Belecke zu stürmen. Vergeblich, denn die tapferen Beleckerinnen und Belecker vertrieben die Soester mit Mut und Tapferkeit, aber auch mit klugem Einsatz kampfeslustiger Bienenvölker. Der damalige Bürgermeister Wilke verlor im Kampf sein Leben, konnte den Soestern aber auf der Stadtmauer noch ihre Stadtfahne entreißen, die bis zum großen Stadtbrand von 1805 im Alten Rathaus aufbewahrt worden war. Die einzige Kriegsbeute der großen Bördestadt war der Überlieferung zufolge die Belecker Vogelstange.

Das jahrhundertealte, immer wieder neu gestaltete Gedenken wurde im vergangen Herbst durch die Aufnahme des Sturmtages in das NRW-Landesinventar des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO gewürdigt. Auch dies soll am 24. Mai groß gefeiert werden.

Schon heute laden Ortsvorsteher Heiner Maas und Hans-Jürgen Raulf, Vorsitzender des ausrichtenden Kultur- und Heimatvereins Badulikum e. V., ganz herzlich die Bürgerschaft Beleckes und alle Interessierten von nah und fern zu diesem Event ein. Auch die Stadt Warstein unterstützt gerne, denn ebenso wie der Warsteiner Schnadezug ist der Sturmtag seit 1975 eine Veranstaltung der Kommune.

Die Festfolge im Jubiläumsjahr

o 11. Mai 2023: Empfang der Stadt Warstein für die Bürgermeister-Wilke-Preisträger im Alte Belecker Rathaus

o 24. Mai 2023: Sturmtag (Stütings Mühle, Propsteikirche, Schützenhalle; am Vorabend Nachtwächtersingen)

o 12. September 2023: 15. Belecker Werkstattgespräch zur Soester Fehde mit dem Soester Stadtarchivar Dr. Norbert Wex

auf der Naturbühne an Stütings Mühle