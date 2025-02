„Wir sind in die regionale, touristische Infrastruktur eingebunden“

Boris Ege von Center Parcs Hochsauerland

„Center Parcs Hochsauerland in Medebach feierte im Juni 2024 sein 30-jähriges Jubiläum. Damit hat unser Ferienpark einen festen Platz in der Bevölkerung“, sagt Boris Ege, der General Manager des Parks.

Der 57-jährige Ege kam 2013 von Center Parcs Eifel nach Medebach und suchte eine Unterkunft für sich und seine Familie. Damals gab es nur wenige Mietobjekte, weswegen er ein Haus in der Hansestadt kaufte.

Zusammenarbeit mit der Stadt

Der General Manager ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Hansestadt. „Ich bin bei meiner Ankunft 2013 mit offenen Armen im Rathaus empfangen worden. Dort habe ich meine Vision erklärt: Dass ich die Infrastruktur massiv unterstützen will, sowohl für die Bevölkerung als auch für unsere Gäste, um aus Medebach einen attraktiven Urlaubsort zu machen. Im Rathaus haben wir schnell in den Entscheidungsprozessen zusammengefunden. Bis heute werden alle Entscheidungen im Beirat der Tourismus GmbH einstimmig getroffen. Das finde ich ein sehr gutes Zeichen für Kooperation.“

Mittlerweile hat Center Parcs Hochsauerland mehr als 900.000 Übernachtungen pro Jahr. Persönlich denkt Boris Ege, dass durchaus auch die Million möglich ist. Im letzten Jahr hat der Ferienpark eine Durchschnittsbelegung von 80 Prozent erreicht.

Er schmunzelt bei der Frage, ob die Feriengäste hauptsächlich aus den Niederlanden stammen. „Diese subjektive Wahrnehmung verstehe ich, denn auch in Medebach herrscht noch das Gefühl vor, dass der Park in holländischer Hand ist. Objektiv ist es leider falsch. Etwa drei Viertel unserer Gäste sind aus Deutschland und etwa ein Viertel aus den Niederlanden. Das hat sich über die Jahre nicht verändert.“

Center Parcs Hochsauerland hat ein relativ großes Einzugsgebiet. „Unser Quellmarkt Nummer 1 ist das Ruhrgebiet, danach kommt Hessen. Wir liegen ja praktisch an der hessischen Grenze. Quellmarkt Nummer 3 ist Niedersachsen, auch die niedersächsische Grenze ist nicht weit. Danach folgt Baden-Württemberg und auch die Schwaben finden gerne den Weg zu uns. Das sind vier starke Quellmärkte, nicht nur von der Kaufkraft, sondern auch von der Ferienverteilung her. Aber genauso liegen mir die holländischen Freunde am Herzen, die hierherkommen.“

Eingebunden in die regionale Infrastruktur

In Deutschland gibt es sechs Center Parcs-Ferienparks die weniger zu tun haben mit Zentralvorgaben, sondern viel mehr schauen, was es in der Region zu erleben gibt. Der Park im Sauerland ist dafür sicher das beste Beispiel. Seit Jahren ist er vorbildlich in die regionale Infrastruktur des Tourismus eingebunden.

Und es gibt noch mehr Beispiele: „Ich würde sogar so weit gehen, dass wir seit etwa zehn Jahren ungefähr fünf bis acht Millionen Euro in die Infrastruktur von Medebach investiert haben. Da geht es um die Förderung von Radwegen, von Spielplätzen und von anderen touristischen Attraktivitäten rund um Medebach. Durch diese Förderungen wird die Hansestadt Medebach auch für die Medebacher noch lebens- und liebenswerter. Das ist ein ganz wichtiges Element, was leider oft vernachlässigt wird. Es geht nicht nur darum, dass wir Touristen empfangen, sondern auch die Lebensqualität der Einwohner steigern.“

Laut Boris Ege steht Center Parcs Hochsauerland für ganzjährige Urlaube mit einem hohem Qualitätsniveau. Das gilt nicht nur für die Unterkünfte, sondern es geht vor allen darum, ein Freizeit- und Urlaubsangebot zu haben, das das ganze Jahr funktioniert. „Und ich kann zumindest für meine Amtszeit sagen, dass die Tore und Türen zur Region weit offen sind. Wir versuchen bewusst, Menschen die Region durch attraktive Angebote näherzubringen. Ein Beispiel ist der Naturpark Sauerland Rothaargebirge. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Medebach haben wir es geschafft, dass die Hansestadt Medebach als Portalgemeinde für den Naturpark Sauerland Rothaargebirge ausgewählt wurde. Von hier aus gelangt man zu den vielen Schätzen, die die Region zu bieten hat. An zentralen Stellen in unserem Park haben wir Plätze gestaltet, die die Gäste aktiv zum Erkunden der Region einladen.“

Der General Manager betont besonders, dass jeder den Park besuchen kann: „Es gibt viele Center Parcs, die mit einem Zaun abgeschlossen sind. Bei uns ist der Zutritt sehr niederschwellig. Jeder ist gerne als Gast gesehen und kann die ganze Angebotspalette nutzen, so wie das renovierte Schwimmparadies Aqua Mundo, die Virtual Reality Experience, die Bowlingbahnen, die Gastronomie und die Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Geburtstagsarrangements für Kinder. Wir haben beispielsweise auch eine Kooperation mit dem TuS Medebach, weil wir über einen sehr großen Fußballbereich verfügen.“

Touristische Highlights

„Die Medebacher Bucht mit ihrer besonderen Flora und Fauna ist sicherlich ein Highlight der Region. Das gilt auch für Medebach als Kernstadt mit ihren alten Gebäudestrukturen und der schönen Kirche. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Innenstadt mit ihrer Geschichte, ihrer Tradition und ihren Angeboten einen zeitgemäßen Charakter erhält“, stellt Boris Ege fest. „Und ich glaube, dass auch der Ferienpark zusammen mit dem AVENTURA-Spielberg und der Gastronomie Hasenstall immer einen Besuch wert ist. Über die Stadtgrenze von Medebach hinaus bin privat auch gerne in Willingen, Winterberg und Schmallenberg. Ich stelle dort immer wieder fest, wie wundervoll die Natur hier ist. Darüber hinaus bin ich von der Umtriebigkeit und der Innovationsbereitschaft von Willingen, Winterberg und Schmallenberg begeistert. Wie viel sich da touristisch in den letzten Jahren getan hat, ist verrückt. Willingen. Winterberg, Schmallenberg und auch die anderen Gebiete sind tolle Naherholungsgebiete im Sauerland.“