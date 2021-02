„Wir sind dafür da, die Sprache unseres Kunden in ein Produkt umzusetzen.“

planilux® GmbH, Warstein

Praktisch jeder hat die analogen und digitalen Betrachtungssyteme von planilux® schon einmal ge-sehen. Sogar im Fernsehen, denn diese Systeme wer-den regelmäßig für Sets wie die von „Tatort Münster“ oder „Bettys Diagnose“ eingesetzt. Rund 6.000 Operationssäle sind mit planilux® ausgestattet, über 500.000 Röntgen­ lm-betrachtungssysteme verkauft worden. „Wir bieten alle Lösungen, die jemand braucht, aus Stahl und Edelstahl“, verspricht Bertin Sobkowiak. Ein großes Versprechen, aber eines, das er hält. 2015 übernahm er die planilux®-Produk-tionslinie von der Gerätebau Schulte GmbH und machte sie zum Namen seines Unternehmens.

Gehäuselösungen für OP-Säle, Reinräume oder das heimische Wohnzimmer

Zehn hochquali­ zierte Mitarbeiter setzen so die Wünsche der Kunden weltweit um. Zu den Kunden zählen Ausstatter von OP-Sälen, Architekten, Designer, aber auch einfach „Men-schen mit Ideen“. Genauso vielfältig wie sie selbst sind auch die Wünsche der Kunden: „Eine klassische Anfrage sieht so aus, dass wir die Maße einer Einbaunische bekommen. Da heißt es dann: ‘Macht uns das und das mal eben da rein‘. Und das machen wir dann“, berichtet Bertin Sobkowiak. Und die planilux® Kunden sind immer wieder begeistert von der immensen Produktionstiefe der Firma: Das Team bietet die gesamte Fertigungstiefe, begonnen bei der CAD-Konstruk-tion, über den Metallbau, eine eigene Pulverbeschichtung, die Fertigung elektrischer Komponenten sowie die teil- oder vollständige Montage der Systeme.

„Wir sind schnell in dem, was wir tun!“

Dabei legt das Team großen Wert auf die Bedien- und Ser-vicefreundlichkeit seiner Geräte. „Wenn ein analoges Gerät im OP gegen ein digitales ausgetauscht werden muss oder ein Informationsterminal eine neue Hardware braucht, ist es wichtig, dass man das schnell und unkompliziert umsetzen kann“, weiß André Sobkowiak, Sohn von Bertin Sobkowiak zu berichten. Überhaupt ist Schnelligkeit eine Stärke des Unternehmens. „Falls der Kunde kurzfristige Änderungen wünscht, sind diese bei uns in der Regel von heute auf mor-gen umsetzbar.“

Von der Idee bis zur Serienreife

Das Unternehmen ist Pro­ in Sachen Sonderkonstruktionen. Auf Kundenwunsch werden vor der Fertigung eines Prototyps 3D-Vorkonstruktionen erstellt, die dem Kunden bereits vor Fertigungsbeginn eine visuelle Vorstellung von dem möglichen End-Produkt vermitteln. „Wir begleiten den Kunden von der Idee bis zur Umsetzung“, sagt André Sobkowiak. Der 39-jäh-rige Konstruktions-Techniker ist seit Gründung der planilux® GmbH im Betrieb tätig und sichert somit die Nachfolge. „Mit dem Prototyp kann der Kunde dann erst mal sein Produkt tes-ten. Dann machen wir uns daran, das Produkt zu optimieren und zur Serienreife zu bringen.“

Auch Einzelanfertigungen sind bei planilux® in guten Händen. Sogar die einfachste Idee, auf dem Bierdeckel entstanden, setzt das Team zusammen mit dem Kunden in ein fertiges Produkt um. Ob innovative StartUp-Konstruktion oder Informationsterminals mit Touchober‑ ächen, Gehäusebau fürs Eigenheim oder smartes Konzeptdesign. Für alles ­ ndet man die passende Lösung.

Erfindungen am Puls der Zeit

Das planilux®-Team steht dafür, dass es in kurzer Zeit neue Produkte mit hohen Ansprüchen an Funktion und Design entwickeln und fertigen kann. Auch eigene, innovative Er-­ ndungen am Puls der Zeit ­ nden Einzug in das Produkt-angebot, wie z.B. das patentierte Swingboard. Neben weiteren Produkten ist auch diese eingehauste Computertastatur mit Schwenkscharnieren reinraumgeeignet, so erzählt André Sobkowiak: „Die können Sie praktisch in Desinfektionsmittel baden.“ Ein weiteres Produkt der Eigenkonstruktionslinie ist eine stromlose Handdesinfektionssäule.

„Wir sind dafür da, die Sprache unseres Kunden in ein Produkt umzusetzen“, erklärt Bertin Sobkowiak. Und sein Sohn er-gänzt: „Wir ­ nden für alles eine perfekte Lösung!“

planilux® GmbH

Rangestraße 48 | D-59581 WarsteinTelefon +49 (0) 29 02 / 97 13 – 0 | Telefax +49 (0) 29 02 / 97 13 – 88E-Mail: info@planilux.com | Internet: www.planilux.com