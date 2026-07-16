„Wir sind ausgezeichnet!“ – Stadt Warstein erneut rezertifiziert

In den vergangenen Jahren hat die Stadtverwaltung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kontinuierlich weiterentwickelt. Seit der bislang letzten Rezertifizierung im Jahr 2023 wurde die Kernarbeitszeit abgeschafft, sodass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit nun noch flexibler gestalten und so Beruf, Familie und Privatleben besser miteinander vereinbaren können. Auch der Einstieg ins Berufsleben wird familienfreundlicher: Das duale Studium im kommunalen Verwaltungsdienst ist inzwischen auch in Teilzeit möglich. Mit der neuen Dienstvereinbarung „Respektvolles Miteinander am Arbeitsplatz“ hat die Stadtverwaltung zudem einen verbindlichen Rahmen für eine wertschätzende Zusammenarbeit geschaffen. Und dass Familie bei der Stadt Warstein gelebt wird, zeigte nicht zuletzt der Familientag 2025, bei dem die Kinder der Beschäftigten die Stadtverwaltung kennenlernen konnten.

„Die Auszeichnung bestätigt unser Engagement und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Mit einer wertschätzenden Zusammenarbeit und verlässlichen Rahmenbedingungen möchten wir auch künftig ein attraktiver Arbeitgeber für Menschen in allen Lebensphasen sein“, betont Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Einen herzlichen Dank richtet die Stadt Warstein an die Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH für die Begleitung im Zertifizierungsprozess.

Weitere Informationen zur Zertifizierung: https://www.wfg-kreis-soest.de/familienfreundlichkeit